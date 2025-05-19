ماغي بو غصن وجمال سنان ثنائي جميل على السجادة الحمراء في كان

ميرنا وليد - بيروت - أطل المنتج جمال سنان والنجمة ماغي بو غصن معاً على سجادة مهرجان كان السينمائي الدولي لحضور فيلم The Phoenician Scheme لـ سكارليت جوهانسون.

وقد أبهرت ماغي الجمهور بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

ونشرت ماغي مجموعة من الصور من الحدث على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً:"كان! أنا هنا. مهرجان كان السينمائي ٢٠٢٥... مكانٌ تتحقق فيه الأحلام والسينما والسحر".

ولاقت إطلالة ماغي الكثير من الثناء حيث أعجب المتابعين بالفستان الرائع الذي ارتدته والذي تكامل مع شعرها وماكياجها وأكسسوارها.



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