إيلي فهد: "هكذا تتصرف إليسا في كواليس التصوير"

ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع "الفن" بالمخرج اللبناني إيلي فهد في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي أقيم مؤخرا، وقد أجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن تحضيراته، تعامله مع الفنانة اللبنانية إليسا في كليب "حبك متل بيروت"، كيف تتصرف في كواليس التصوير؟ المبلغ الأكبر الذي تلقاه في عمله، وغيرها من المواضيع.



على صعيد آخر كان قد تولى إيلي مؤخرا إخراج الحملة الإعلانية التي جمعت الفنانة هيفا وهبي وعارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، وقد لاقت نجاحاً لافتاً وضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

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