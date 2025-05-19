لوك كاظم الساهر الجديد .. يحدث ضجة في حفله

ميرنا وليد - بيروت - في موقف ظريف تعرض له الفنان العراقي كاظم الساهر، علت هتافات الجمهور في حفله في دبي، معبرين عن إعجابهم بتسريحة شعره الجديدة، ومن بين الهتافات "التسريحة تموت"، "اليوم التسريحة غير شكل".
والتفت الساهر إلى هذه التعليقات حيث علق بعفوية"والله ما مسوي شي"، وتابع وهو يقوم بحركة بيده تشبه حركة تصفيف الشعر:"بس سويت هيك وهي ترتبت".
فيديو الموقف انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، ووردت الكثير من التعليقات بينها :"يموت هو وتسريحته وصوته"، "صدق تسريحة تموت"، "تموت حبيبي طالع"، "كل ده مامسوى شي اومال لو سويت".
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