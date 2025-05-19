باسكال مشعلاني تتعرض للخذلان وتُهاجم هؤلاء..فيديو يُظهرها بشكل مُختلف

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة باسكال مشعلاني لإطلاق أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية، تحمل عنوان "اتهرينا"وقد صورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد شحاته، توزيع ملحم أبو شديد و محمود صبري.
وقد نشرت باسكال الإعلان الدعائي للكليب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت عليه بالقول: "اتهرينا من حبايب طلعو اولاد لزينه"، اذ تطل فيه بشكل مختلف وترتدي فستان باللون الأحمر، ومن المقرر ان تطرح عملها الفني يوم الخميس المقبل،
وقد عبّر الجمهور عن تشوّقهم الكبير لطرح الأغنية، متمنين لها التوفيق.
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