ثلاث سنوات غيّرت كل شيء .. ماذا قال تركي آل الشيخ عن محمد عبده؟

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة تعكس تقديره العميق لفناني الوطن، وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، رسالة إعجاب بصوت فنان العرب محمد عبده، مؤكدًا أن الفترة ما بين عامي 1985 و1988 التي شهدت ذروة تألقه الفني.



وكتب آل الشيخ عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعب :"الفترة من 1985م إلى 1988م، صوت محمد عبده فيه إعجازي بكل ما تحمله الكلمة من معنى... أوتوتيون بشري مو معقول... يقول لي أي فنان آخر: استريح على جنب واسمع!"

ورغم أن تركي آل الشيخ معروف بحبه للفنان الراحل طلال مداح، إلا أنه أكد أن "الحق يُقال"، في إشارة إلى تفوق محمد عبده في تلك الحقبة الزمنية.

وقد لاقت الرسالة تفاعلاً واسعًا بين محبي الطرب الأصيل ورواد مواقع التواصل، الذين أعادوا تداولها مع مقاطع نادرة من تلك المرحلة الذهبية من مسيرة فنان العرب.