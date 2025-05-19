ميرنا وليد - بيروت - الممثلة ليلى عز العرب في رصيدها أكثر من 100 عمل تمثيلي بينها أفلام "أسماء، 30 فبراير، حماتي بتحبني، يوم مالوش لازمة، أبو شنب".
ومن بين المسلسلات التي قدمتها مسلسل "الكبير أوي"، ومسلسل "عايشة الدور" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وقدمت فيه دور شخصية مديرة الجامعة، الدكتورة تيسير.
موقع"الفن" كان له لقاء مع الممثلة ليلى عز العرب حيث تحدثت عن إعجابها بتميز فكرة أحدث أعمالها الذي تصوره مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، وعن علاقتها بالممثل السوري معتصم النهار في العمل، وعن التعاون مع فريق العمل للمرة الأولى.
كما تحدثت إذا كانت تستعد لأعمال جديدة أخرى في الفترة القادمة.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى عز العرب تصرح : " كفاية حرام " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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