ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان النجمين زيندايا وتوم هولاند من الممكن ان يتخذا قرار الإعتزال في عام 2027 ، ولك من أجل تأسيس أسرة والعمل على تربية أطفالهما.
على صعيد آخر حصلت زيندايا وتوم هولاند في السابق على وشمين متطابقين، قبل يوم واحد من عيد الشكر.
وحدث هذا الأمر قبل شهر واحد فقط من ركوع توم هولاند على ركبة واحدة، وطلب الزواج من زيندايا الفائزة مرتين بجائزة إيمي، إذ اتخذ الزوجان، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عاماً، قراراً برسم الأحرف الأولى من اسميهما على جسديهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات تُحزن جمهور زيندايا وتوم هولاند..هذا ما سيفعلاه في عام 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.