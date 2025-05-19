تسريبات تُحزن جمهور زيندايا وتوم هولاند..هذا ما سيفعلاه في عام 2027

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان النجمين زيندايا وتوم هولاند من الممكن ان يتخذا قرار الإعتزال في عام 2027 ، ولك من أجل تأسيس أسرة والعمل على تربية أطفالهما.



على صعيد آخر حصلت زيندايا وتوم هولاند في السابق على وشمين متطابقين، قبل يوم واحد من عيد الشكر.

وحدث هذا الأمر قبل شهر واحد فقط من ركوع توم هولاند على ركبة واحدة، وطلب الزواج من زيندايا الفائزة مرتين بجائزة إيمي، إذ اتخذ الزوجان، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عاماً، قراراً برسم الأحرف الأولى من اسميهما على جسديهما.