ماغي بو غصن ترقص وتغني بروب الإستحمام.. فيديو عفوي للغاية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن فيديو عفوي للغاية لها من كواليس تحضيراتها للمشاركة في مهرجان كان السينمائي برفقة زوجها المنتج اللبناني جمال سنان لحضور العرض الخاص لفيلم "The Phoenician Scheme"، من بطولة بينيشيو ديل تورو، توم هانكس، سكارليت جوهانسون، ميا ثريبلتون، مايكل سيرا وبينديكت كومبرباتش.
وقد ظهرت ماغي بو غصن من داخل غرفتها في الفندق، وهي ترقص وتغني على أنغام "قدام مرايتها" للفنان المصري عمرو دياب وهي ترتدي روب الإستحمام.
وعلقت ماغي على المنشور قائلة: "عندما تكون في كان مع فريق مجنون".
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