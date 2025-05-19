أحمد العوضي ينشر صورة شبيهه: “اتخطفت سيكا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري أحمد العوضي تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة لشاب يشبهه إلى حد كبير في الملامح، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، وعلّق قائلاً: “اتخطفت سيكا… شبيه جامد ده”.

وسرعان ما انهالت التعليقات من المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم من قوة الشبه، خاصة في ملامح الوجه ونظرة العين، معتبرين أن الشاب يبدو كنسخة طبق الأصل من العوضي.

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُسلّط فيها العوضي الضوء على شبيه له، إلا أنه عبّر هذه المرة عن اندهاشه من التطابق الكبير، مشيرًا إلى أن الشبه لم يصل سابقًا إلى هذه الدرجة اللافتة.

على صعيد آخر، كان أحمد العوضي قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل “فهد البطل”، إلى جانب نخبة من النجوم منهم: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عصام السقا، ومحمود البزاوي.

ودارت أحداث المسلسل حول شخصية “فهد”، الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته بسبب الثأر، ويتوجّه إلى القاهرة ليعمل في مصنع للرخام، حيث يقع في حب “كناريا” (ميرنا نور الدين)، وتواجه علاقتهما العديد من التحديات بسبب رفض والدها، في حبكة درامية تمزج بين الإثارة والرومانسية.