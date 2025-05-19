منشور غامض وخطوة مفاجئة.. هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها مجدداًِ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة المصرية شيماء سيف إلى واجهة الجدل مجددًا، بعد أن لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إقدامها على إلغاء متابعة زوجها، المنتج محمد كارتر، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ما أعاد التكهنات حول مصير علاقتهما، خاصة بعد المصالحة التي تمت بينهما منذ عدة أشهر.

ورصد الجمهور قيام كارتر بخطوة مماثلة بإلغاء متابعته لشيماء، الأمر الذي اعتُبر مؤشراً على توتر جديد في العلاقة بينهما، وسط غياب أي تصريح رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.

وتزايد الجدل بعد أن نشرت شيماء عبر خاصية “الستوري” منشورًا لافتًا جاء فيه: “الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح”، ثم سارعت إلى حذفه لاحقًا، ما اعتبره البعض رسالة مبطّنة تعبّر عن استيائها.

ورغم تصاعد التكهنات حول انفصال محتمل جديد، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق أو توضيح من شيماء أو كارتر، ما أبقى الأمور في دائرة الغموض.

يُذكر أن شيماء كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها قبل أشهر، عبر منشور رسمي كتبت فيه: “قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله”، داعية الجمهور إلى احترام خصوصية الموقف وعدم الخوض في التفاصيل.