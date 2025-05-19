جورج وسوف ينفي الشائعات بفيديو جديد: “خفّفوها.. ولاو!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وضع النجم السوري جورج وسوف حدًا للشائعات التي طالت حالته الصحية، مؤكّدًا أنه يتمتّع بصحة جيّدة، نافياً كلّ ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهورها.

ونشر “أبو وديع” مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه من داخل منزله وهو يلعب “طاولة الزهر” ويضع فوطة مطبوعة عليها صورته واسمه، وقال فيه: “أنا بألف خير وصحتي منيحة، وكل هالشائعات اللي عم تطلع ما فيها شي من الصحة. أنا بخير وقاعد عم بحكي معكن وعم أحضر مسلسل (آسر) على منصة شاهد.”

وأضاف متوجّهًا إلى جمهوره: “بترجّاكم خفّفوها… ولاووو! ما مستاهلة تشغلوا بال الناس ويطوشوني بالتلفونات: بيك شي؟ صرلك شي؟ ليطمّنوا عليّ… يللا خيرها بغيرها”.

وأنهى الوسوف الفيديو برسالة محبّة أرفقها بتعليق قال فيه: “بالنسبة للإشاعات، الحمد لله أنا بألف خير، وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير”.

وقد لاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من متابعيه الذين عبّروا عن سعادتهم لظهوره بصحة جيدة، وأبدوا استياءهم من انتشار الأخبار الكاذبة التي تطاول حياة الفنانين لأهداف رخيصة تتعلّق بجذب الانتباه وتحقيق الترند.