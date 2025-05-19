شيرين عبد الوهاب تغني لـ”المشروع X”.. عودة للسينما بعد 22 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهورها، أعلن صنّاع فيلم “المشروع X”، من بطولة كريم عبد العزيز، عن تقديم النجمة شيرين عبد الوهاب للأغنية الدعائية الخاصة بالعمل، وذلك في عودة سينمائية لها بعد غياب دام أكثر من 22 عامًا منذ مشاركتها في فيلم “ميدو مشاكل” مع أحمد حلمي، وإن كانت العودة هذه المرة بصوتها فقط.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم، من بينهم إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف أبرزهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

وفي سياق آخر، تقدّمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر خلافات بينهما حالت دون استعادتها السيطرة على حساباتها الرسمية، ما دفعها للجوء إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدّم المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة، بلاغًا إلى قسم شرطة البساتين بالقاهرة، اتهم فيه مدير صفحاتها بالاستيلاء على الحسابات ورفض تسليم كلمات المرور إلا مقابل مبالغ مالية، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل لاستعادة حقوق الفنانة الرقمية.

وباشرت الجهات المعنية تحرياتها حول الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وضمان استعادة الفنانة السيطرة على حساباتها عبر المنصات الرسمية.