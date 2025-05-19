كاظم الساهر يعلّق على اللوك الجديد: “والله ما مساوي شي!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطريقته العفوية التي اعتادها جمهوره، علّق النجم العراقي كاظم الساهر على الضجة التي أثارها ظهوره الأخير بتسريحة شعر مختلفة، نافياً أن يكون قد غيّر في شكله بشكل متعمّد، ومؤكدًا أنه لم يفعل شيئًا استثنائيًا كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حفله الأخير، تفاعل الساهر مع الجمهور الذي تغزّل بإطلالته الجديدة، وقال ممازحًا: “والله ما مساوي شي”، ليقابل تصريحه بتصفيق واسع وضحكات من الحاضرين الذين عبّروا عن إعجابهم باللوك الشبابي واللافت الذي بدت عليه تسريحة شعره.

وتعامل الساهر مع الغزل بلطف وضحك وخجل، قبل أن يُقدّم حركة عفوية بنفض شعره بيده، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور ومحبتهم له.

وكانت صور “القيصر” من كواليس تحضيراته الأخيرة قد أحدثت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، حيث ظهر بشعر أطول وقصّة مغايرة لما اعتاد عليه الجمهور، ما اعتُبر تجديدًا في إطلالته لاقى إعجاب الآلاف من محبيه حول العالم.

على صعيد آخر، يتحضّر كاظم الساهر لإحياء حفل ضخم ضمن جولته العالمية Now and Then، والمقرر إقامته في 9 أغسطس المقبل، في مركز مؤتمرات هاليج بمدينة إسطنبول، وسط حماس كبير من جمهوره في تركيا.