“اخرس يا اللي مبتفهمش”.. الفيشاوي يثير الجدل مجددًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت حسابات الفنان أحمد الفيشاوي على مواقع التواصل الاجتماعي جولة جديدة من الجدل، بعد أن شنّ هجومًا لاذعًا على متابعيه الذين انتقدوا ظهوره المتكرّر بالحلق والوشوم خلال مشاركاته في الفعاليات الفنية.

الفيشاوي نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مجموعة صور لعدد من النجوم العالميين الذين ظهروا بالحلق، من بينهم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، الممثل الأميركي مورجان فريمان، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلّق قائلاً: “اخرس يا اللي مبتفهمش”، في رسالة صريحة ومباشرة لمهاجمي اختياراته الشخصية.

الردود على منشور الفيشاوي لم تتأخر، حيث تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، معتبرين أن هذه الشخصيات لا تُعدّ قدوة ضمن السياق الاجتماعي الشرقي، وانتقدوا أسلوب الرد الذي استخدمه.

وتُعد هذه الواقعة امتدادًا لسلسلة من الجدل الذي أثاره الفيشاوي في فترات سابقة، حيث تعرّض لهجوم واسع بعد نشر صورة له وهو يؤدي الصلاة مرتديًا الحلق، الأمر الذي أثار استياء شريحة من جمهوره.

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية فيلم “بنقدر ظروفك”، الذي عُرض في مايو من العام الماضي، وشاركه البطولة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.