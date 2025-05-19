85 سنة من المجد.. رسائل حب وامتنان للزعيم عادل إمام في يوم ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية إلى ساحة احتفال كبرى بمناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الخامس والثمانين، حيث انهالت عليه رسائل التهنئة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، في مظاهرة حبّ تؤكّد مكانته الراسخة في قلوب الجمهور العربي.

الفنانة عايدة رياض عبّرت عن امتنانها للزعيم من خلال منشور على “إنستغرام” أرفقته بصورة تجمعها به، وعلّقت: “كل سنة وانت طيب وبخير يا زعيمنا الغالي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، أنا دخلت التاريخ من بعد (اللعب مع الكبار)، وكنت حابة أشتغل معاك وفعلاً اتحقّق الحلم، ودي كانت من أمتع التجارب الفنية في حياتي”.

أما المخرج رامي إمام، فنشر رسالة مؤثّرة لوالده عبر “إنستغرام” قال فيها: “كل سنة وأنت طيب، كل سنة مننا قريب، ما أعظم كل هذا الحب”. في حين كتب محمد إمام: “كل سنة وأنت الزعيم، أنجح فنان في التاريخ”.

النجم أمير كرارة شارك صورة للزعيم عبر منصة X وعلّق قائلاً: “اللي مجاش منه ٢، كل سنة وأنت زعيم العالم”. ومن جهته، نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس صورة تجمعه بعادل إمام، وكتب: “أعز صديق وأعز حبيب.. مصر تفتخر أنها أنجبتك”.

وعبّرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن محبتها في منشور عبر “فيسبوك”: “نحتفل ليس فقط بفنان عظيم، بل بأسطورة حفرت اسمها في قلوب الملايين. ضحّكتنا وأثّرت فينا، وكنت مرآة لواقعنا”.

كذلك، شارك عدد من النجوم تهنئتهم عبر القصص المصورة، من بينهم مي عز الدين التي كتبت: “ربنا يحفظك ويديك الصحة وطولة العمر”، وصبري فواز الذي قال: “تحية كبيرة لهذه القدرة الخارقة على البقاء فوق القمة لأكثر من ٤٠ سنة”.

أما هيدي كرم، فقالت: “يا صاحب السعادة، ربنا يخليك لينا”، والفنانة الشابة لينا صوفيا وصفته بـ”الأسطورة”.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، قالت الفنانة منال سلامة: “كل يوم وهو طيب وسعيد وفرحان، زي ما فرحنا وفرح الشعب المصري والعربي في كل الدنيا. مهما نتكلم عن عادل إمام، مش هنوفيه حقه”.

هكذا، جاء عيد ميلاد الزعيم الـ85 بمثابة مناسبة قومية للاحتفاء بفنان استثنائي أثّر في أجيال، وظلّ على مدار أكثر من نصف قرن رمزًا للفنّ العربي الأصيل والابتسامة التي لا تغيب.