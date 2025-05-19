كندة علوش تكرَّم في مهرجان أسوان: “سعادتي لا توصف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة كندة علوش عن سعادتها الكبيرة بتكريمها ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد. وأكدت أن فرحتها لم تكن مرتبطة فقط بالجائزة، بل أيضًا بالحب والتقدير الذي لمسته من أهالي أسوان خلال الندوة الخاصة بها ضمن المهرجان.

وقالت كندة: “سعدت بالندوة دي زي سعادتي بالتكريم، لما دخلت وشفت القاعة كاملة العدد وكل الحضور من أهالي أسوان، حسّيت بفرحة كبيرة. هم جم مخصوص، وشاركوا وسألوا، فقررت تكون الندوة تفاعلية، أسمعهم زي ما بيسمعوني”.

كما تحدّثت علوش عن مشاركة أبنائها في رحلتها إلى أسوان، مشيرة إلى فرحة ابنتها “حياة” بالجائزة قائلة: “حياة بقى عايزة تاخد الجايزة، وعجبها شكلها، فقلت لها دي ليكي، وهي فرحانة لأن ماما جاي تاخد جايزة”.

وأشارت إلى تفاصيل برنامج زيارتها، قائلة: “عملنا رحلة في النيل، زورنا معبد فيلة، وهيسة، وغرب سهيل، والسوق، ووريتهم البيوت النوبية والمعالم، كنت حريصة يعرفوا البلد دي بكل تفاصيلها”.

وفي ختام حديثها، وجّهت كندة رسالة دعم للمهرجانات التي تُقام خارج القاهرة، مؤكدة على أهميتها: “المؤسسات والدولة لما تدعم مهرجانات بره القاهرة بتكون بتعمل فرق حقيقي. أدعو كل الفنانين والمخرجين إنهم يشاركوا فيها لأنها مهرجانات مهمة جدًا رغم إنها صغيرة في الحجم”.