“هيئة الترفيه” تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة لمسرعة أعمال الترفيه

احتفلت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، مساء يوم (الأحد)، بتخريج الدفعة الثالثة لمسرعة أعمال الترفيه، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والشركاء الداعمين، والمستثمرين، في أمسية كرّست نجاحات المسرعة، وسلّطت الضوء على دورها المتنامي في تمكين رواد الأعمال في قطاع الترفيه.

وشهد الحفل استعراض أبرز مخرجات المسرعة التي أقيمت ضمن برنامج المسرعات والحاضنات التابع للهيئة، حيث حققت الدفعة الثالثة نتائج نوعية بتخريج ١٧ شركة، تلقت ١١٧ جلسة إرشادية، و١٠٠ ساعة من الجلسات التوجيهية المخصصة للشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم ٢١ ورشة عمل شارك في تنفيذها ٤١ مرشدًا وخبيرًا متخصصًا.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أوضح الأستاذ مهند العباد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال في الهيئة العامة للترفيه أن هذه النسخة من المسرعة شهدت إنجازات نوعية، بفضل الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – وتوجيه ومتابعة من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة. مؤكداً مواصلة دعم الابتكار من خلال هذه المسرعة، وتحفيز دخول الشركات الناشئة إلى السوق، ورفع كفاءات المواهب الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والوصول إلى تطلعات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

واستعرض الحفل عددًا من النماذج الريادية التي انطلقت من المسرعة، حيث قدم رواد الأعمال عروضًا حيّة لمشاريعهم أمام المستثمرين والجهات الداعمة، في تتويج لرحلة احتضنت مراحل التطوير والتأهيل والتوجيه، وخلقت بيئة حاضنة للابتكار في قطاع يشهد نموًا متسارعًا.

يذكر أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة مهمة في مسار دعم ريادة الأعمال في المملكة، ويعكس الجهود المتواصلة للهيئة العامة للترفيه في تعزيز مشاركة الشركات الناشئة ضمن المنظومة الاقتصادية، وبناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الإسهام الفعّال في تطوير صناعة الترفيه.

كما تم الإشادة بالشراكات الفاعلة التي أسهمت في نجاح المسرعة، والتأكيد على استمرار العمل نحو مزيد من المبادرات الريادية، التي تضع الترفيه في قلب التحول الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات السعودية الشابة.