بطلة مسلسل “حُطام” تختار “المدينة البعيدة” على رأس القائمة

أعربت الممثلة التركيّة، نورغول يشيلجاي، عن اعجابها بمسلسل “الهيبة” بنسخته التركية “المدينة البعيدة”، إذ أشارت الى أنها شاهدت العمل الذي يُعرض على شاشة “قنال دي” وأثنت على جميع الممثلين في العمل فبرأيها هم يؤدّون أدوارهم بشكل جيد خاصةً أوزان أكبابا وسينام أونسال فهما جيّدان للغاية والمسلسل جيد جدًا من كافة النواحي.

نورغول يشيلجاي التي اشتهرت بدورها في مسلسل “حطام”، كشفت انها تابعت مسلسلات “كان يا مكان في اسطنبول” و”المشردون” و”حلم اشرف” و”بهار” و”حبات اللؤلؤ” لكنها اختارت من بينها “المدينة البعيدة” كأفضل مسلسل .

ولا زال مسلسل “المدينة البعيدة” يتصدّر كافة الأعمال التركيّة التي تعرض خلال هذا الموسم وقد احتّل المركز الأول هذه المرّة كأكثر الأعمال حديثًا وشعبية في شهر نيسان/ابريل الفائت. وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

١- المدينة البعيدة ٢- حلم اشرف ٣- حب بلا حدود ٤- البراعم الحمراء ٥- تل الرياح ٦- حكاية ليلة ٧- شراب التوت ٨- العبقري ٩- المشردون ١٠- ليلى

نذكر ان نورغول يشيلجاي كانت قد شاركت في سلسلة أعمال دراميّة الفترة الماضيّة لكن هذه الاعمال لم تستمر وتوقفت بسبب نسب المشاهدة الضعيفة وآخر عمل لها “رسالة وداع”.