شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين والان مع تفاصيل الخبر

حرصت النجمة نادية الجندي على توجيه رسالة للزعيم عادل إمام من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "شاهدت بالأمس حلقة مسجلة من برنامج تليفزيونى مع الفنان أشرف عبد الباقى سرد فيه مواقف وذكريات جميلة من حياتك، كنت سعيدة جداً وأنا بتابع الحلقة حسيت إنك وحشتنى زى ما وحشت جمهورك وأنا من جمهورك، كل سنة وأنت طيب وبصحة وسعادة وربنا يديك الصحة على قد ما أسعدت الملايين فى مصر والعالم العربي".

وكانت القناة الوثائقية قد عرضت الفيلم الوثائقي "الزعيم" الذي يوثق حياة الفنان الكبير عادل إمام.

ويوثق الفيلم حياة الفنان الكبير عادل إمام فنيًا واجتماعيًا وسياسيًا أيضًا، وذلك منذ ميلاده ونشأته في حي السيدة عائشة بوسط القاهرة، ثم حي الحلمية الشاهد على طفولته، خلال أربعينيات القرن العشرين، ابنًا أصيلًا من أبناء الطبقة الوسطى المصرية، مستعرضًا بدايات ظهور موهبته الفنية داخل مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

ويتناول الفيلم المحطات الفنية المهمة في مشوار عادل إمام مع احترافه التمثيل، بدايةً من تألقه الفني المبكر خلال الستينيات، مرورًا بصعود نجوميته في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وصولًا إلى بريقه الفني الطاغي في مرحلة التسعينيات، التي قدم فيها مجموعة من الأفلام المهمة، ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة.

كما يبرز الفيلم الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي قام به عادل إمام، ومواجهته للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتفاصيل محاولات اغتياله عقب زيارته إلى أسيوط، ويقدم شهادات موثقة، ومادة أرشيفية يظهر بعضها تليفزيونيًّا لأول مرة.

يشارك في الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، عدد من أبرز نجمات الفن المصري الذين شاركوا في رحلة عادل إمام، مثل: يسرا، لبلبة، إسعاد يونس، إلهام شاهين، سوسن بدر، شيرين، إضافة لعدد من الفنانين والمخرجين والنقاد والكتاب، منهم الكاتب والسيناريست بشير الديك، في ظهوره التليفزيوني الأخير قبل رحيله، كما يحاول الفيلم الإجابة عن تساؤلات مهمة، منها: كيف استمر عادل إمام متربعًا على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن.