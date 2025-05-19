إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:20 صباحاً - في خبر صادم تناقلته وكالات الأنباء العالمية والصحف ومواقع التواصل الإجتماعي، تم الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستات، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه الشخصي يوم الأحد.

تشخيص إصابة الرئيس السابق جو بايدن في السرطان

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جاء الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، البالغ من العمر 82 عاماً، بسرطان البروستات بعد أن خضع الأسبوع الماضي لفحص طبي للكشف عن وجود عقدة جديدة في البروستاتا بعد معاناته من أعراض بولية متزايدة. وفي يوم الجمعة، شُخِّص بسرطان البروستات، الذي يتميز بدرجة 9 على مقياس غليسون (الدرجة الخامسة) مع انتقاله إلى العظام، وفقًا للبيان.

وجاء في البيان الصادر عن مكتبه الشخصي: "في حين أن هذا يمثل شكلًا أكثر عدوانية من المرض، يبدو أن السرطان حساس للهرمونات، مما يسمح بمعالجته بفعالية"، وأضاف البيان أن الرئيس السابق وعائلته يراجعون خيارات العلاج مع أطبائه.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السابق جو بايدن خضع في فبراير 2024، لفحص طبي في مركز والتر ريد الوطني العسكري بإشراف طبيبه الدكتور كيفن أوكونور، الذي صرح آنذاك بأنه "لا توجد مخاوف جديدة" بشأن صحته وأنه لائق لأداء واجبه.

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