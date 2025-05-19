أحمد الفيشاوي يهاجم منتقدي ارتدائه الحلق والجمهور يردّ

جولة من الهجوم المتبادل بين الفنان أحمد الفيشاوي ومتابعيه، جرت على "إنستغرام"، بعد أن شن الفنان هجوماً على منتقدي ارتدائه حلقاً في ظهوره المتكرر خلال مشاركاته في فعاليات فنية، إضافة الى الوشوم التي تغطي جسده.

نشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي مجموعة صور لعدد من النجوم العالميين الذين يظهرون وهم يرتدون الحلق، مثل الأسطورة الأرجنتيني مارادونا والممثل الأميركي مورجان فريمان، ولاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغيرهم، وعلق برسالة مقتضبة لكنها حادة حيث قال: "اخرس يا اللي مبتفهمش"، في رسالة مباشرة إلى من يهاجمون خياراته الشخصية.

وجاء رد متابعيه على منشوره بمثل حدة هجومه حيث علق العديد منهم على الصور مؤكدين أن هؤلاء لا يعتبرون قدوة في مجتمعنا الشرقي.

لم تكن هذه الحادثة الأولى في سلسلة جدل أحمد الفيشاوي، فقد أثار ضجة سابقة بعد نشر صورة له وهو يصلي بالحلق، ما قوبل بهجوم واسع على مواقع التواصل.

يُذكر أن أحدث أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية كان فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي طُرح في أيار (مايو) من العام الماضي.

وشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين، من بينهم مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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