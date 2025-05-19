نانسي عجرم تشارك الجمهور احتفالات عيد ميلادها

القاهرة - الخليج 365
أعلنت النجمة نانسي عجرم أن عيد ميلادها الأخير كان مختلفاً، مشاركةً لقطات من احتفالاتها بذكرى مولدها الثانية والأربعين، عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت في تعليقها على المنشور: "هذا العام، احتفلت بأكثر من مجرد عيد ميلاد. كنتُ محاطةً بعائلتي وأصدقائي وفريقي الرائع، وأنتم جميعاً الذين أظهرتم حبًا كبيرًا لـ WaranaEh في نفس اليوم. أنتم تجعلون عالمي أكثر إشراقًا، وأنا ممتنة جدًا لوجودكم في رحلتي".
وكانت الفنانة اللبنانية أطلقت "ورانا إيه"، أغنية صيفيّة إيقاعيّة باللهجة المصريّة، وهي من كلمات محمّد يحيى وتوزيع باسم رزق وميكس وماسترينغ Massari و Adium وتسجيل جان بيار بطرس و Play Sound Studios و AB Brother Studios.
وعبّرت نانسي عجرم عن حماستها الكبيرة لمُشاركة "ورانا إيه" مع الجمهور، بخاصّة أنّ طرح الأغنية يتزامن مع عيد ميلادها، حيث قالت: "هذه الأغنية تتميّز بإيقاعها الحيويّ، وهي دعوة للاحتفال بالحياة وعيش اللحظة والاستمتاع بالطاقة الإيجابيّة والتفاؤل".
وتابعت :"صوّرنا العمل في بلدان عدّة مثل لبنان ونيويورك تحت إدارة المخرج إيلي رزق الله، وكلّ مشهد في العمل المُصوّر يعكس أجواء الأغنية المُفعمة بالأمل والسعادة. وأتمنى أن تُحقق "ورانا إيه" أصداءً جميلة عند الجمهور، وأن تكون إنطلاقة لصيف مُميّز وحافل بالفرح والموسيقى".
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