إلهام شاهين تكشف كواليس "الهلفوت" مع عادل إمام

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي، وجهت النجمة إلهام شاهين، رسالة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ85، متذكرة موقفًا جمعها به في كواليس فيلم "الهلفوت".

قالت شاهين إنها كانت محظوظة بوقوفها أمام الفنان عادل إمام في أولى بطولاتها السينمائية في فيلم "الهلفوت" بعد أن رشحها الزعيم بنفسه لبطولة الفيلم، مؤكدة: "عمري ما أنسى فضله، هو اللي قدمني ومنحني فرصة عمري".

وأضافت إن عادل إمام فنان غير أناني، يحب أن يُظهر كل من حوله بشكل جيد، وكان دائم الحرص على جودة العمل وتفاصيله الدقيقة، حتى في المشاهد التي لا يظهر فيها، حيث يتواجد في موقع التصوير لأنه يحب الفن ويعتبره شيئاً ممتعاً.

واسترجعت موقفاً من فيلم "الهلفوت" حين أصر الزعيم على تغيير مكياجها لأنه لا يتناسب مع طبيعة الشخصية. قائلة: "خدني من إيدي ووقف على يد الماكيير عشان نعدل الماكياج علشان يناسب الشخصية بتاعتي في الفيلم".

وصرحت إلهام شاهين بأن الزعيم لم يكن فقط داعماً فنياً، بل إنسانياً أيضاً، مشيرة الى اهتمامه بزملائه في أوقات المرض وسؤاله الدائم عنهم.

وتابعت: "عادل إمام زعيم الأسرة الفنية، بيكلم ويسأل ويطمن ولو معرفش يوصل لحد بيكلم أصحابه، ودايما شايلنا في قلبه".

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