شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة: كارول سماحة نموذج استثنائى للاحتراف وتحمل المسئولية على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت المخرجة بتول عرفة صديقتها الفنانة كارول سماحة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها بعد رحيل زوجها الدكتور وليد مصطفى، مشيدةً بتصميم كارول على استكمال العرض المسرحي "كلو مسموح" تنفيذًا لوصية الراحل وعدم التوقف رغم الألم.





وخلف الكواليس كانت المخرجة بتول عرفة واحدة من الداعمات للنجمة اللبنانية التي قدمت نموذجا احترافيا للمسئولية، حيث كتبت بتول عرفة عبر حسابها بموقع فيس بوك: "أنا بجد من إمبارح بحاول أكتب البوست دا ومش عارفة من كتر الأحاسيس اللى جواية اللى صعب أوصفها".

وأضافت بتول عرفة: "حضرت عرض "كلو مسموح " لصديقتى الغالية الفنانة الاستثنائية جداً كارول سماحة جرعة فنية مكثفة مليئة بالإبداع التمثيلي والموسيقي والاستعراضي، مجهود جبار من كارول و كل صناع العمل كان نتيجته إستمتاع كبير للمشاهد بس الحقيقة الموضوع ماخلصش هنا".

وتابعت: "كنت فاكرة إن أصعب إحساس ممكن أعيشه معاكى إن لما شاء القدر إنى أكون معاكى فى أول لقاء جمعك بالمحترم وليد مصطفى فى 2007 حتى آخر لقاء الذى لم أتمناه أبداً أثناء لحظة الوداع بس إمبارح شفت فيكى نسخة جديدة لم أرها من قبل، علمتنى حاجات كتير من غير ما تقصدى، شفت نجمة حضورها واكل المسرح بمنتهى الشغف والحب والمسئولية، بداخلها امرأة بتهرب إنها تنظر فى عيون الناس ومن أى لحظة تقدير لها لدرجة أنها قطعت تصفيق الجمهور لها لحظة دخولها علشان ما تنهرش وتقدر تكمل، شفت كواليس مليانة حب وطاقة واحترافية ولكن فيها صمت وهدوء وحزن دون كلام أو مبالغة، شفت فى جمهور لبنان إنسانية وتقدير لم أره من قبل، بدون أى مبالغة الجمهور كان فى عيونه حب وتقدير أقسم بالله كأن كل شخص منهم من عائلة كارول".

واختتمت بتول عرفة: "أنا حرفياً ما كنتش عارفة أقولك مبروك ولا أخدك فى حضنى وأقولك الله يقويكى علمتينى يعنى ايه إنسان مسئول يعمل فى صمت ويحزن فى صمت ماعرفتش أنام إمبارح غير لما بعت لك رسالة قلت لك "بحبك"، و دا كان اختصار كبير لكل اللى كنت عايزة أقولهولك، انتى فعلاً استثنائية مش بس فى فنك ولكن أيضاً فى إنسانيتك، رحبك يا كوكو، ومبروك يا روحى عرض ولا أروع يا ملكة المسرح".