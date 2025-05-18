ماريان خوري لـ الخليج 365 من مهرجان كان: مصر تستحق العودة للساحة العالمية وهذه رسالتي لداعمي نساء السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 11:54 مساءً - التقت كاميرا «الخليج 365» المنتجة المصرية ماريان خوري، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك داخل الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ78؛ حيث تحدثت خلال اللقاء عن أهمية عودة التواجد المصري في كان بعد غياب سنوات، وكذلك التحضيرات لـ مهرجان الجونة، وتطرقت للحديث عن الأفلام وصناعتها وعرضها في المهرجانات.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي مصر تستحق تواجدها بجناح في كلّ المهرجانات الكبرى وأكدت ماريان خوري على سعادتها الكبيرة بعودة الجناح المصري إلى مهرجان كان السينمائي الدولي بعد غياب 16 سنة؛ حيث يقام بتنظيم مشترك بين لجنة مصر للأفلام، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة السينمائي. موضحةً: "منذ انضمامي لمهرجان الجونة، كانت هذه الفكرة موجودة؛ لأن مصر تستحق أن يكون لها جناح حتى تعود للخريطة العالمية مرة أخرى". يمكنكِ قراءة اليوم الخامس لمهرجان كان 2025: احتفاء بالسينما العربية وتألق نجمات العالم بروح الستينيات

وأشارت ماريان خوري إلى أن مصر متواجدة بالفعل على الخريطة السينمائية العالمية، ولكن مع وجود جناح في أكبر مهرجان بالعالم، تكون هناك فرصة لعمليات تبادُل الخبرات وإجراء تعاونات مع جهات مختلفة. مضيفة أن تواجد مهرجان الجونة السينمائي في كان، له فائدة كبيرة؛ قائلة: "نحن حاضرون حتى نرى أحدث الأفلام في جميع الأقسام، والاختيار بسرعة لأن هناك تنافس بين المهرجانات العربية للحصول على العرض الأول للأفلام". أفلام المهرجانات تجد ميزانياتها بطرق مختلفة عن التِجارية ماريان خوري تحدثت عن الأفلام التي تذهب للمهرجانات وتعتمد على ميزانيات أقل ولا تضم نجوم شباك كبار؛ مقارنةً بالأفلام التِجارية التي تكون ميزانياتها ضخمة، ويقوم ببطولتها أهم النجوم.

وأوضحت أن السينما المصرية لها رونقها طوال الوقت؛ فلها الممثلون الكبار، وكذلك التركيبة الإنتاجية. لافتة إلى أن لدينا السينما التِجارية التي تتكلف ميزانيات ضخمة حالياً، ولدينا أيضاً السينما الأخرى التي لا أريد تسميتها مستقلة، وإنما التي ليس لها منتجون كبار وتجد ميزانياتها بطرق مختلفة.



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وشددت ماريان خوري على اهتمام السينما بالمرأة وقضاياها، بل وتواجدها في الأفلام، وقالت: "هناك مشاريع كثيرة حالياً في السينما تعتمد على البطولة النسائية، وحتى المشاريع التي تكون بالورش، نركز أن يكون هناك عدد متساوٍ من الشباب والشبات، وهذا تتم ترجمته بشكل أكبر في الكتابة، ولا يفرق إذا كانت البطلة نسائية أم لا؛ لأنني دائماً أقول إن النساء عددهن مش كبير بس تأثيرهن أقوى.

ووجهت ماريان خوري رسالة إلى صانعات الأفلام اللواتي يحتجن الدعم قائلة: "كل البرامج التي تُنفّذ في المهرجانات، مهمة جداً؛ حتى في الجونة، وهناك ورش الأطلس في مراكش؛ فهناك وعي حالياً من أجل أن تأخذ النساء مكانهن في أفلام عربية؛ حتى في مهرجان كان الآن هناك فيلم المخرجة التونسية أريج السحيري عن النساء الأفارقة؛ فأصبحت هناك بصمة قوية".

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