هكذا ردت كارول سماحة على منتقديها بعد عودتها للمسرح عقب وفاة زوجها

هذه رسالة كارول سماحة لمنتقديها!

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كارول سماحة تتجاوز أحزانها وتنفذ وصية زوجها

وفاة زوج كارول سماحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 11:54 مساءً - بعد وداعها لشريك عمرها بأيام؛ أطلتعلى المسرح من خلال مسرحيتها "كلّو مسموح" والتي عُرضت على خشبة مسرح كازينو لبنان، مما عرضها للانتقاد من قبل بعض الجمهور بسب عودتها السريعة إلى ممارسة نشاطها الفني في ظل هذه الظروف.الأمر الذي جعلها توجه رسالة إلى منتقديها وأيضًا جمهورها، مؤكدة أن ممارسة نشاطها الفني جاء اضطراريًا بسب ارتباطها بمواعيد العرض، بالإضافة إلى أن عودتها للعمل لا تعني أن حزنها قد تلاشى.وجهت النجمة كارول سماحة رسالة إلى منتقديها بعد عودتها للمسرح لمواصلة عرض مسرحيتها "كلو مسموح"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيها: "وقوفي على هالمسرح ما بيعني إنّو وجعي خف.. ‏بس الاستمرارية أقوى من الاستسلام .. ‏والحياة أقوى من الموت!".وأكملتموجهة الشكر لفريق العمل والجمهور قائلة: "بشكر فريق عمل كلو مسموح على‏ ‫ دعمن و مساندتن إلي كل هالفترة، ‏وشكر كبير للجمهور... كنتو مصدر قوتي .. موعدنا التاني بمهرجان بيت الدين لبنان".اطلعوا على عودة 3 فنانات إلى المسرح بعد سنوات من الغياب.. أبرزهن كارول سماحةوتنفيذًا لوصية زوجها عادت الفنانةلاستئناف نشاطها الفني مُجدداً؛ وذلك بعد أيامٍ قليلة من وفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى، والذي رحل بعد صراع مع المرض؛ حيث يأتي ذلك القرار اضطرارياً بسبب ارتباطها بمواعيد عرض مسرحية "كلو مسموح".وكانت قد أعلنت عن تقديمها لمسرحية "كلو مسموح" بدءاً من 15 مايو الجاري، وكانت قد كتبت الفنانةمنشوراً عبر حسابها الخاص بـ"X" قالت فيه: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها.. عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنانا على المسرح.. هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل".واختتمت منشورها بالإعلان عن موعد تقديم المسرحية قائلة: "افتتاح مسرحية كلو مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء 12 و 13 مايو.. ومنكفي العروض 15 و16 و17 مايو على مسرح كازينو لبنان.. المسيرة بعدا مستمرة، بوجع.. بس بإيمان كبير".يُذكر أن يوم 3 مايو الماضي، فجعت الفنانةبموت زوجها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، عن عمر ناهز الـ 53 عامًا بعد صراع مع المرض؛ وقد شيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة.وحرصت كارول على إقامة جنازتين للراحل واحدة في القاهرة بحضور ودعم من زملائها في مصر، كما أقامت جنازة آخرى في لبنان والذي حضره عدد كبيرة من النجوم والإعلاميين اللبنانين.يمكنكم قراءة بعد وفاته.. من هو المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».