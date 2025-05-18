مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها.. إطلالتها تخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 11:54 مساءً - بإطلالة تشبه العروس، احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد بعقد قران شقيقتها بحضور الأهل والأصدقاء، وقد شاركت جمهورها ومتابعيها فرحتها بشقيقتها وذلك بنشر عدد من الصور والفيديوهات من عقد القران عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها

بطريقة عفوية عبرت بها عن سعادتها، احتفلت الفنانة مايان السيد بعقد قران شقيقتها، وشاركت فرحتها مع جمهورها ومتابعيها من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "كتب كتاب أختي".

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وظهرت مايان السيد، خلال الصور في مشهد مؤثر وهي تحتضن والدها، كما أضفت زغاريدها في صور أخرى احتفالًا بشقيقتها روحًا مرحة ومؤثرة على الأجواء، كما لفتت الأنظار بإطلالتها الساحرة التي تشبه العروس؛ حيث ارتدت فستانًا أبيض من الشيفون طويل، أتخذ صدره شكل "الصدفة" مع شال أنيق على كتفيها، كما اعتمدت تسريحة الكعكة ومكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

ومن المقرر تحديد موعد حفل الزفاف الأيام المقبلة ويحضره عدد من نجوم الوسط الفني الذين تجمعهم صداقة قوية بـ مايان السيد.



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نجوم الفن يباركون لـ مايان السيد

وقد انهالت التعليقات من نجوم الوسط الفني على منشور مايان، الذين أبدوا إعجابهم بإطلالة مايان والعروس كما هنأوها بعقد قران شقيقتها، حيث هنأتها الفنانة هند عبد الحليم، قائلة: "مبروك ميوني عقبالك" وكتبت كارولين عزمي: "مبروك"، وغيرها من التعليقات.

آخر مشاركات مايان السيد الفنية

شاركت مايان السيد بفيلم "نجوم الساحل" والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025؛ وهو عمل اجتماعي لايت يمزج بين الدراما والكوميديا، وبطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.

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كما شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة.

المسلسل بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السرّاج، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.



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