كيفين سبيسي يعود إلى كان بعد 10 سنوات.. ويتسلم جائزة إنجاز العمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 11:54 مساءً - تعدّ الدورة الـ 78 لـ مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025 دورة استثنائية في العديد من الجوانب، ومنها عودة عدد من النجوم بعد غياب دام سنوات، وجاء من بينهم الممثل الأمريكي كيفن سبيسي، الذي يعود لكان بعد 10 سنوات غياب، ليتسلم جائزة التميز والإنجاز مدى الحياة من صندوق "عالم أفضل" في حفلٍ بمدينة كان.

تكريم كيفن سبيسي في كان 2025

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وقد أُعلن أن كيفن سبيسي سيُقدَّم حفل عشاء الذكرى السنوية العاشرة للصندوق، الذي يُقام على هامش فعاليات مهرجان كان، المقرر إقامته يوم الثلاثاء، كما سيتم تكريمه؛ تقديراً لـ"إبداعه الفني" و"أثره في السينما والفنون".

وقال مانويل كولا دي لا روش، رئيس ومؤسس صندوق "عالم أفضل"، في بيان: "يشرفنا حقًا أن نرحب بـ كيفن سبيسي كضيف شرفٍ ومُكرَّم في حفل صندوق "عالم أفضل".

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وتابع: "لقد تركت إسهامات كيفن الاستثنائية في فن السينما أثرًا بالغًا على الجمهور وصانعي الأفلام على حد سواء، فموهبته وعمقه والتزامه بسرد القصص تُجسّد القوة التحويلية للسينما. وبحماس كبير، نحتفي بإرثه وحضوره في هذا التجمع القيّم".

روبرت دي نيرو يتسلم جائزته من ليوناردو دي كابريو

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في لحظة وكأنها شريط سينمائي يصور مسيرته الفنية الممتدة لسنوات طويلة، حصل الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو على جائزة السعفة الذهبية الفخرية؛ تكريمًا لمشواره الفني وإرثه الكبير في الأرشيف السينمائي الدولي، في أول أيام انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، المقرر أن تستمر حتى يوم 24 مايو الحالي. وقد رصدت عدسات المصورين لحظة وصول روبرت دي نيرو قصر المهرجانات، رفقة زوجته تيفاني تشين على السجادة الحمراء، قبل التوجه لقاعة حفل الافتتاح. وعند وصول روبرت دي نيرو، وقف الجمهور وهتف له بحرارة، وانضمّ إلى النجم البالغ من العمر 81 عامًا، على المسرح نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو، الذي قدّم له جائزة السعفة الذهبية، في لحظة ترددت فيها كل كلمات الشكر والامتنان.



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