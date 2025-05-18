نيكول كيدمان وجائزة المرأة في الحركة: تعرفوا إلى دورها في دعم سينما المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 11:54 مساءً - على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي 15 مايو على أن يستمر حتى يوم 24 من الشهر ذاته، وبالتعاون مع شركة كيرينغ، تتلقى الممثلة والمنتجة نيكول كيدمان جائزة "المرأة في الحركة" لعام 2025، حيث يمثل هذا التكريم عودة نيكول كيدمان لمهرجان كان منذ تكريمها بجائزة الذكرى السبعين للمهرجان عام 2017.

وتُكرّم هذه الجائزة- التي قُدمت في كان لأول مرة عام 2015- الفنانات اللاتي يُساهمن من خلال مسيرتهن المهنية والتزامهن، في تعزيز مكانة المرأة في السينما والمجتمع.

لماذا تعتبر نيكول كيدمان اختياراً صحيحاً لهذه الجائزة؟

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تُجسّد نيكول كيدمان روح الجائزة بالكامل، حيث تمثل مثالًا قويًا على ما دافعت عنه "المرأة في الحركة" على مدى عقد من الزمن، من خلال معاييرها الفنية واختياراتها الملتزمة وعملها الملموس لتغيير شكل المرأة في السينما، حيث استطاعت تحرير الصور النمطية بتجسيد شخصيات ذات مسارات قوية وفريدة، مما ساهم في إعادة تعريف صورة المرأة على الشاشة. كما أنها مع كل دور لعبته على الشاشة، ومع الفروق الدقيقة ونقاط القوة والعيوب الخاصة بكل شخصية، جسّدت نساءً يتحررن من قيودهن.

في مسلسل "أكاذيب صغيرة كبيرة" Big Little Lies الذي فاز بجائزة إيمي لعام 2017 لأفضل مسلسل قصير، والذي فازت فيه هي نفسها بجائزة إيمي لأفضل ممثلة في مسلسل قصير، قامت بالتجسيد الدقيق والمخلص لشخصية ناجية من العنف الأسري. وخلال تقديمها فيلم The Beguiled للمخرجة صوفيا كوبولا في مهرجان كان السينمائي، مُنددةً بعدم المساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال آنذاك، تعهدت علنًا بالتصوير مع مخرجة كل 18 شهرًا. وبعد ثماني سنوات، تجاوزت هذا الوعد بكثير، حيث تعاونت بالفعل مع 19 مخرجة، وعندما تتعاون نجمة ك نيكول كيدمان مع هذا الكم من المخرجات، فإنها تُظهر للعالم مدى ثُقل موهبة المرأة في السينما.

مع هذا الكم من المخرجات، فإنها تُظهر للعالم مدى ثُقل موهبة المرأة في السينما. تسعى كيدمان جاهدةً لاستخدام شهرتها الواسعة لتكون قوةً للتغيير في هوليوود. وهذا ما ظهر مؤخراً خلال تعاونها مع مخرجة فيلم Baby Girl هالينا راين، وصرحت راين سابقًا لصحيفة The Hollywood Reporter أن كيدمان من القلائل الذين يُطبّقون ما تدعو إليه فيما يتعلق بالنسوية وتمكين المرأة. ومن أسباب نجاح كيدمان في التعاون مع هذا العدد الكبير من المخرجات أنها لا تتوقف عن العمل، وغالبًا ما توافق على الأدوار التي تُسهم في خلق فرص عمل.

جاهدةً لاستخدام شهرتها الواسعة لتكون قوةً للتغيير في هوليوود. وهذا ما ظهر مؤخراً خلال تعاونها مع مخرجة فيلم Baby Girl هالينا راين، وصرحت راين سابقًا لصحيفة The Hollywood Reporter أن من القلائل الذين يُطبّقون ما تدعو إليه فيما يتعلق بالنسوية وتمكين المرأة. ومن أسباب نجاح كيدمان في التعاون مع هذا العدد الكبير من المخرجات أنها لا تتوقف عن العمل، وغالبًا ما توافق على الأدوار التي تُسهم في خلق فرص عمل. وإلى جانب مسيرتها الفنية، كانت نيكول كيدمان ناشطة اجتماعية بارزة لعقود كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تستخدم نفوذها للدفاع عن حقوق المرأة والطفل في جميع أنحاء العالم.

وعن هذا التكريم قالت كيدمان: "إنه لشرف عظيم أن أستلم هذه الجائزة من فرانسوا، وتييري، وإيريس، أصدقائي في مجموعة كيرينغ، ومن مهرجان كان السينمائي أيضًا. أفخر بالانضمام إلى هذه القائمة من النساء الاستثنائيات اللواتي سبقنني في الحصول على هذا التكريم - فنانات ورائدات أُعجب بهن بشدة. لقد كان مهرجان كان السينمائي جزءًا لا يتجزأ من حياتي لأكثر من 30 عامًا، ويسعدني أن أضيف هذا التكريم الرائع إلى الذكريات العديدة التي صنعتها هنا".

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مسيرة فنية حافلة لنيكول كيدمان عبر السنوات

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نيكول كيدمان هي شخصية بارزة في عالم السينما، بَنَت مسيرة فنية حافلة بالجرأة الفنية والبراعة الفنية. عملت مع نخبة من أعظم مخرجي الأفلام في العالم مُجسّدةً أدوارًا معقدة وقوية في أفلام شهيرة مثل Eyes Wide Shut، Dogville The Hours، The Others، وغيرهم.

جذبت انتباه الجمهور الأمريكي لأول مرة بأدائها الذي نال استحسان النقاد في فيلم الإثارة النفسية الأسترالي "Dead Calm" للمخرج فيليب نويس عام 1989. ومنذ ذلك الحين، أصبحت ممثلة ومنتجة حائزة على جوائز عالمية معروفة بتنوعها وتعدد أدوارها، حيث حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة الأوسكار، غولدن غلوب، بافتا، إيمي، اختيار النقاد، نقابة ممثلي الشاشة، جائزة فولبي لأفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي، واختيرت كأفضل ممثلة من المجلس الوطني للمراجعة.

في يناير 2006، مُنحت كيدمان أعلى وسام شرف في أستراليا، وهو وسام الرفيق الأسترالي. كما عُيّنت، ولا تزال، سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ساهمت مع زوجها، كيث أوربان، في جمع ملايين الدولارات على مر السنين لبرنامج سرطان المرأة في جامعة ستانفورد، بالإضافة إلى مركز فاندربيلت-إنغرام للسرطان.

في عام 2017، كرّمها مهرجان كان السينمائي بجائزة خاصة عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل مع المهرجان. وهي واحدة من ثمانية أشخاص فقط نالوا هذا التكريم في تاريخ المهرجان.

في عام 2024، أصبحت كيدمان الحائزة التاسعة والأربعين على جائزة الإنجاز مدى الحياة من معهد الفيلم الأمريكي، وهي أعلى وسام يمنحونه لمسيرتها المهنية في مجال السينما، وأول أسترالية تنال هذا التكريم.

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كيرينغ ومشاركتها مع مهرجان كان "المرأة في الحركة"

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كيرينغ هي مجموعة عالمية فاخرة، بقيادة عائلية، تضم أفرادًا ينمّون شغفهم وخبرتهم دورًا إبداعية في مجال الملابس الجاهزة والأزياء الراقية، والمنتجات الجلدية، والمجوهرات، والنظارات، ومستحضرات التجميل. مستوحاة من تراثها الإبداعي، تُصمّم دور كيرينغ وتُبدع منتجات وتجارب استثنائية تعكس التزام المجموعة بالتميز والاستدامة والثقافة. تتجلى هذه الرؤية في شعارهم: الإبداع هو إرثنا.

أطلقت كيرينغ، الشريك الرسمي لمهرجان كان السينمائي، برنامج "المرأة في الحركة" عام 2015، لتسليط الضوء على النساء اللواتي يُساهمن في دفع عجلة الإبداع، سواءً على الشاشة أو خارجها، أمام الكاميرا وخلفها. ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق البرنامج ليشمل مجالات فنية أخرى، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي. من خلال جوائزه، يُشيد البرنامج بتأثير الشخصيات الملهمة.

في عام 2025، وهو العام الذي يُصادف ذكرى تأسيس "نساء في حركة"، تحتفل كيرينغ بمرور 10 سنوات على التزامها تجاه المرأة في الفنون والثقافة.

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