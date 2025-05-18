رامي إمام يعايد والده عادل إمام في يوم ميلاده بهذه الرسالة الجميلة

ميرنا وليد - بيروت - عايد المخرج المصري رامي إمام والده الفنان المصري عادل إمام في يوم ميلاده من خلال نشر رسم مميز له ظهر فيه و هو يضع على رأسه تاج، و ذلك عبر حسابها الخاص، و عايده بكلمات من الحب بالقول: "كل سنة و انت طيب .

. كل سنة مننا قريب .. كل سنة و انت وسطينا و في حياتنا … ما اعظم كل هذا الحب عيد ميلاد الزعيم".

و في وقت سابق، احتفلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد المخرج رامي إمام بطريقة ودودة.

ونشرت ياسمين عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة رامي، وقدمت له تهنئة قائلة: "كل سنة وانت طيب يا رامي". ليرد عليها مازحًا: "وانتي طيبة يا ياسمينا".

