شيرين عبد الوهاب مفاجأة كريم عبد العزيز في السينما

في مفاجأة جديدة لجمهورها، أعلن صناع فيلم "المشروع X"، بطولة كريم عبد العزيز، عن تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب، الأغنية الدعائية للفيلم، في عودة لها الى السينما، بعد غياب أكثر من 22 عاماً حين شاركت في فيلم "ميدو مشاكل" مع النجم أحمد حلمي، وإن كانت عودتها بالصوت فقط.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

كانت شيرين عبدالوهاب قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات بينهما منعتها من السيطرة من جديد على صفحاتها، ما دفعها للجوء الى القانون لاستعادة سيطرتها الرقمية، حيث تقدّم محاميها المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ رسمي الى قسم شرطة البساتين في القاهرة، اتّهم فيه مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء عليها ورفض تسليم كلمات المرور الخاصة بها، إلا مقابل مبالغ مالية إضافية، وطالب في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

وعلى الفور، أجرى رجال المباحث التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وضمان استعادة الفنانة السيطرة على حساباتها الرسمية.

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