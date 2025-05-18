أحمد سعد يكشف كواليس حفله في أستراليا ومفاجأة هاني رمزي له

أحيا الفنان أحمد سعد حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة ملبورن الأسترالية، بحضور جماهيري ضخم، قدم خلاله عدداً كبيراً من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

وشارك سعد أجواء حفله الغنائي في مدينة ملبورن الأسترالية، وحمّس الجمهور لحفله الثاني في مدينة سيدني اليوم السبت 17 أيار (مايو)، حيث نشر على خاصية القصص المثورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عدة مقاطع فيديو وصورًا من أجواء الحفل، كما كشف عن مفاجأة الفنان هاني رمزي له على المسرح، ليرحب به قائلاً: "سقفة كبيرة أوي لحبيب قلبي، إنتوا بتحبوه كفنان، بس لازم أقول لكم إنه أعظم وأعظم وأعظم كإنسان".

كما شكر أحمد سعد الحضور الذين تفاعلوا بحماسة معه خلال حفله الغنائي وقال: "شكراً لكل حبايب قلبي اللي نوروني في حفلة النهاردة من كل مكان في العالم".

وحضر الحفل هاني رمزي وشقيقه الدكتور أمير رمزي، الذي نشر على صفحته الخاصة بـ"فيسبوك" مقطع فيديو لسعد وهو يلتحف العلم المصري على كتفيه.

كان سعد قد أعلن مؤخراً انضمامه الى مجموعة روتانا للموسيقى، إذ جرى توقيع عقود خاصة بالتعاون الغنائي، الى جانب اتفاقات تتعلق بتوزيع وتسويق أعماله، والتعاون في إنتاج الحفلات التي سيكون من أبرز نجومها.

واحتفى سعد بهذا التعاون قائلاً: "بداية جديدة ومهمة مع شركتي وبيتي الثاني بين أهلي وأصدقائي في روتانا، دعواتكم ليا بالتوفيق، واللي جاي أقوى بإذن الله!.

وظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يضع العلم المصري على كتفيه خلال الحفل.

من جهة أخرى، شوّق أحمد سعد جمهوره لحفله الغنائي الثاني في أستراليا، والذي سيقام اليوم السبت في مدينة سيدني.

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