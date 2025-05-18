تركي آل الشيخ يرد لأول مرة على شائعات خلافه مع تامر مرسي

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما تردد بشأن توتر علاقته بالمنتج تامر مرسي، وذلك بعد انتشار شائعات خلال الساعات الماضية تزعم وجود خلافات بينهما.

وقال تركي آل الشيخ في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«أخي العزيز المنتج تامر مرسي ولا تشغل بالك ولا يهمك حاجة، متعود على الموضوع ده من زمان وعلى معرفة بمن وراءه».

كان أصدر المنتج تامر مرسي بيانًا قبل قليل، رد فيه على ما تردد بشأن توتر علاقته بالمستشار تركي آل الشيخ.

وقال تامر مرسي في بيان منذ قليل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فتنة مصطنعة لا ينجرف إليها الكبار للأسف، تتكرر من حين إلى آخر محاولات دنيئة لصناعة الوقيعة واختلاق الأكاذيب، من خلال الزجّ باسمي في سياقات ملفّقة لا أساس لها من الصحة، وآخرها ما نُشر مؤخرًا من شائعات تستهدف علاقتي بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية».

وأضاف:«ما يتم ترويجه هو محض اختلاق، ومحاولة فاشلة لبث الفتنة وتأجيج الخلافات الوهمية بين شخصيات عامة ترتبط بينها علاقات قائمة على الاحترام والتقدير».

وتابع :«وأود أن أؤكد بوضوح وشفافية: المستشار تركي آل الشيخ شخصية استثنائية في عالم الثقافة والترفيه العربي، وصاحب بصمة حقيقية في تطوير هذا القطاع، ليس فقط في المملكة، بل في العالم العربي بأسره».

وأكمل: «ليس ذلك فحسب لكن الرجل له مكانة الصديق والأخ في قلبي، وتربطنا علاقات ود ممتدة لا يمكن أن تهزها شائعة، أو تعصف بها فتنة رخيصة، والحديث عن أي توتر أو خلاف بيننا هو محض افتراء لا يمتّ إلى الواقع بأي صلة، حتى وإن لم يسبق لي أن أشارك في أي مشروع مشترك مع معالي المستشار حتى الآن، غير أن ذلك لا ينفي الاحترام المتبادل، ولا يغلق أبواب التعاون في المستقبل، متى توفرت الظروف والرؤية المشتركة».

واختتم :«إنّ محاولات البعض لتأليف روايات وهمية بهدف خلق الإثارة والفتن بين الأشقاء، لا تُعبّر عن الإعلام المهني، بل تعكس نزعة مأزومة للعبث والتشويه، وهو أمر أرفضه تمامًا، خالص تقديري واحترامي للمستشار تركي آل الشيخ، وتمنياتي له بمزيد من النجاحات في مسيرته الثرية، وللإعلام العربي بمزيد من الوعي في مواجهة الشائعات والتزييف».

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