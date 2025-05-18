الفنانة القديرة صفية العمري تكشف أنها لم تجمع ثروة من الفن على مدار رحلتها

كشفت الفنانة القديرة صفية العمري أنها لم تجمع ثروة من الفن على مدار رحلتها الفنية وأن الثروة الحقيقية حب الناس لها.

وعن أعمالها الفنية وعن ارتدائها المايوهات في بعض الأعمال الفنية تابعت الفنانة صفية العمري خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس على قناة إم بي سي مصر “لم يكن لديّ القدرة على رفض ارتدائه”.

وعن وجود خلافات بينها وبين الفنان الراحل محمود عبد العزيز بسبب دورها في مسلسل باب الخلق، أكدت الفنانة الكبيرة أن محمود عبد العزيز من الفنانين المتعاونين ولم يكن هناك خلاف لكنها انسحبت من المسلسل بعد تقليص دورها.

صفية العمري تكشف سبب ارتداء المايوهات

قالت الفنانة صفية العمري إنها تشعر بالضيق عندما تشاهد أعمالها السينمائية في بداية رحلتها الفنية خلال ارتداء المايوه.

وتابعت صفية العمري أنها ارتدت المايوه في بعض أعمالها لأنها كانت في بداية مشوارها الفني وقالت "مكنتش أقدر أقول للمخرج لأ أو متأسفة، هيقولي مع السلامة، وارتداء المايوه في بعض المشاهد كان يتواكب مع المشهد.

وفى هذا الوقت لم يكن هناك أى رفض من قبل الجماهير حول مشاهد ارتداء المايوهات.

صفية العمري تكشف حقيقة خلافها مع محمود عبد العزيز

وحول وجود خلاف بينها وبين الفنان الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته بسبب مسلسل باب الخلق قالت صفية العمري : لم يكن هناك أي خلاف مع الفنان محمود عبد العزيز بالعكس محمود عبد العزيز كان محترم وبيحب الشغل ومتعاون جدا والمسلسل اتعرض علي وعملت بروفات ولكن فوجئت بالمخرج أن الدور سيتم تقليصه بسبب وقت التصوير فقلت له متأسفة وانسحبت من المسلسل والدور بتاعي كان قوي ومؤثر ومينفعش التقليل من الدور وعرفت بعد كده أن محمود عبد العزيز كان مضايق بعد الانسحاب والله يرحمه كان متفاهم ومتعاون ومشيت الأمور زي ما هما عايزين وانا احتراما لشغلي مينفعش يتقص من شغلي.

سر جمال عيون صفية العمري

كشفت الفنانة صفية العمري عن وصف رسمة عينيها قائلة “من صغر سني وأنا غاوية رسم وموسيقي وفى مسلسل هوانم جاردن سيتي كنت بحط كحل معين والموضوع انتشر”.

وعن الفيديو المتداول لها عن وصف رسمة عينيها قالت صفية العمري: لما قلت في فيديو وصف رسمة عيني نضع سبانخ ونقطتين عصير بصل في العين كنت بهزر ومحدش يعمله لكن بستخدم كحل للعين معين".

صفية العمري : اطلقوا اسمي على عربية بـ عيون صفية

قالت صفية العمري إن الجمال لم يسبب لها أي مشاكل وعلى فكرة مفيش ست وحشة.

وحول تسمية إحدى السيارات بعيون صفية تابعت: أحد محلات الحلويات أطلق اسمها على بعض الحلويات في رمضان.

وتابعت “ لم آخذ بالي من المسميات التي أطلقت على العربيات أو غيره، ولو كنت في أمريكا وتم تسمية بعض المنتجات على اسمي كنت خدت أموال من الشركات دي”.

صفية العمري تكشف حقيقة وجود حب جديد

عقبت الفنانة صفية العمري على الصورة المتداولة والتي تم تداولها على منصات السوشيال ميديا أنه حب جديد في حياتها وقالت : ده ابني كنت عنده في البرتغال وكنت اول مرة انشر صورته معايا.

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