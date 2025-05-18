جورج وسوف يخرج عن صمته ويرد على شائعة وفاته

خرج الفنان الكبير جورج وسوف عن صمته ليرد على أحدث موجة من شائعات وفاته التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله.

وظهر «سلطان الطرب» في مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، قائلًا: «أنا بألف خير وصحتي كويسة، وخفوا شوية من الإشاعات اللي بتطلع مش مستاهلة.. وخيرها في غيرها».

وأبدى وسوف استغرابه من إصرار البعض على تكرار هذه النوعية من الشائعات، رغم أنه كان ضحية لها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها لا تثير فقط قلق جمهوره، بل تتسبب في حالة من الذعر داخل عائلته والمقربين منه.

واختتم حديثه بدعوة الجمهور إلى تحري الدقة، قائلًا: «اتأكدوا قبل ما تنشروا، الناس إلها أهل وولاد وبيخافوا عليهم».

يُذكر أن جورج وسوف كان تعرض سابقًا لعدد من الشائعات المشابهة، لكنه دائمًا ما يرد عليها بطريقته الخاصة، رافضًا الاستسلام أو السماح لتلك الأكاذيب بأن تُضعف علاقته بجمهوره العريض في الوطن العربي.

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