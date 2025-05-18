شكرا لقرائتكم خبر عن حكمت البيضانى: مهرجان بغداد السينمائى فى سبتمبر المقبل وتونس ضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني أن الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي ستنطلق في الفترة من 15- 21 سبتمبر المقبل في العاصمة العراقية بغداد.

وقال البيضاني، في تصريح خاص في مدينة كان الفرنسية، حيث تتواصل أعمال الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي، إن الجمهورية التونسية ستكون ضيف شرف مهرجان بغداد عبر مجموعة متميزة من أحدث نتاجات السينما التونسية، بالإضافة إلى حضور كوكبة من المخرجين والنجوم والإعلاميين.

وأضاف أنه وخلال أيام مهرجان كان السينمائي عُقدت مجموعة من اللقاءات مع القيادات السينمائية التونسية، ومن بينهم مدير مهرجان قرطاج ومدير المركز السينمائي التونسي والدكتورة لمياء بالقايد من أجل التحضير لهذه الاحتفالية المهمة، بالإضافة إلى إجراء عدة لقاءات مع السينمائيين العرب المتواجدين في مهرجان كان.

وأكد أن الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي تحظى بدعم رسمي من القيادة السياسية في العراق، وعلى رأسها سعادة رئيس مجلس الوزراء العراقي ونقابة الفنانيين العراقيين بقيادة الدكتور جبار جودي، حيث تمثل النقابة ونقيبها الداعم الرئيسي للمهرجان وأنشطته، كما أشير إلى أن من عناصر الدعم تأتى مبادرة دعم السينما والمستشار الدكتور حسن السوداني والشركات الراعية من القطاعين الرسمي والخاص ضمن تعاون سيكون له بالغ الأثر في إقامة هذا المهرجان المرتقب.

وقال د. حكمت البيضاني، إن المهرجان سيشهد مسابقة للأفلام الروائية العربية الطويلة وأخرى خاصة بالأفلام الروائية القصيرة وأيضا الأفلام الوثائقية الطويلة منها والقصيرة، كما يشمل المهرجان عددا من الورش السينمائية المتخصصة والدروس السينمائية التى سيقدمها كوكبة من أهم صناع السينما في العراق والعالم العربي.

كما أشار البيضاني إلى أن الإعلان عن فتح باب التسجيل في المهرجان سينطلق اعتبارا من 15 يونيو المقبل، ولغاية 15 أغسطس المقبل عبر موقع المهرجان.

وفي ختام تصريحه قال مدير مهرجان بغداد السينمائي د. حكمت البضاني إنه يشيد بالجهود الإيجابي وراء إقامة الخيمة العراقية في سوق كان الدولية التى تأتى بدعم مجلس الوزراء ومبادرة دعم السينما ونقابة الفنانين العراقيين، منوها عن الخيمة العراقية كان لها بالغ الأثر في تسليط الضوء على نتاجات ومسيرة السينما العراقية، بالإضافة إلى الإشادة بالأعمال العراقية التى شاركت ضمن الاختيارات الرسمية، ومن بينها فيلم – سعيد افندي – الذى عُرض ضمن كلاسيكيات كان وفيلم – كعكة الرئيس – للمخرج حسن هادي الذى عرض ضمن تظاهرة – أسبوع المخرجين – وقد استقبل بحفاوة كبيرة، منوها عن السينما العراقية تحقق نقلة كبرى في مسيرتها خلال التواجد في مهرجان كان السينمائي.