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أحمد سعد بعد نجاح حفلاته فى أستراليا: كانت أسطورية

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القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بعد نجاح الحفلات التي أحياها في أستراليا وعلق على صفحة "فيس بوك" قائلا: أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا إني أفرّح ناس شَمّوا ريحة مصر في كل حرف من أغانيّ، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة، فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي.


وأضاف: "ربنا يديم عليكم الفرح ويسعدكم زي ما أسعدتوني، الحمد لله، حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري… لكن في تاريخ حفلات أستراليا".


وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، وأشعل المسرح بأغاني  مثل، اختياراتي مدمرة حياتي، ووسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا، وغيرها من الأغاني.

حفل احمد سعد فى استراليا
حفل أحمد سعد فى أستراليا

 

حفل احمد سعد
حفل أحمد سعد

 

حفل المطرب احمد سعد
حفل المطرب أحمد سعد


وقدم الفنان أحمد سعد خلال الحفل التحية للشعب الفلسطيني وسط تفاعل كبير من الحضور وتصفيق منهم.


ومازح سعد حضور الحفل قائلا: "المصريون المتواجدون في أستراليا أكتر من المصريين المتواجدين في مصر".


وأشاد بالمجهود الكبير الذي تبذله مؤسسة راعي مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، قائلا: "شكرا راعي مصر على المجهود الكبير، وللمصداقية الكبيرة التي تتمتعون بها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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