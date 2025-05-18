شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وحماقى والعسيلى وعمرو سعد يحضرون العرض الخاص لفيلم المشروع X.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لعرض فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، والمقام داخل دار الأوبرا المصرية، منهم: عمرو سعد، أمير شاهين وزوجته، ليلى أحمد زاهر وزوجها المنتج هشام جمال في أول ظهور بعد زواجهما، ماجد المصري وزوجته، أحمد رزق وابنه، لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف.



احمد غزى



السجادة الحمراء لفيلم المشروع X



الفنان أمير كرارة



الفنان عصام السقا

كما حضر الهضبة عمرو دياب، والنجم محمد حماقي، والفنانتان رانيا ونورهان منصور، محمود العسيلي، النجم محمد حماقي وزوجته، النجم أكرم حسني، حسن الرداد، أحمد فهمى والإعلامية منى الشاذلي.

واحتفل أبطال فيلم المشروع X بعرض فيلمهم الجديد، أبرزهم النجم كريم عبد العزيز، والنجم عصام السقا، والنجمة ياسمين صبري، والنجم اياد نصار، كما حرص المخرج محمد عبد العزيز على حضور العرض لدعم ابنه.



المنتج تامر مرسى وعماد زيادة



المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



النجم اياد نصار



النجم كريم عبد العزيز

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لعرض فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، والمقام داخل دار الأوبرا المصرية، المهندس حسام صالح، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي وزوجته نسرين امين، والإعلامي خالد صالح، ودرة وزوجها، نجلاء بدر، انجي المقدم، أحمد غزى، حازم إيهاب وزوجته، أحمد زاهر وابنته ملك، المخرج رامي إمام، ماجد الكدواني، محمد عبد العزيز، آية سماحة وزوجها، أمير كرارة، ليلي علوي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، المؤلفة انجي علاء، الإعلامي طارق علام.



النجمة ياسمين صبري



امير شاهين وزوجته



أمير كرارة



انجي المقدم

تدور أحداث فيلم المشروع X حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، حيث يتضمن الفيلم رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.



اياد نصار



اية سماحة وزوجها



حازم ايهاب وزوجته



درة

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.



دينا فؤاد



راندا جبر



رشا مهدي



طارق علام وزوجته دينا رامز

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.



عصام السقا



عماد زيادة



عمرو سعد



كريم عبد العزيز

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً فى الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبى" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفى الدراما تعاونا فى 3 مسلسلات هى مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.



عصام السقا



عماد زيادة



عمرو سعد



كريم عبد العزيز



ليلي علوي



نجلاء بدر



ياسمين صبري



يوسف عثمان



ماجد المصري وزوجته



اكرم حسني