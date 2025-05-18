زعيم قلبي.. هكذا هنّأت يسرا عادل إمام بيوم ميلاده

يسرا تهنّئ عادل إمام: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم قلبي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - حرَصت النجمةعلى توجيه رسالة تهنئة ومحبة لزميلها وصديقها الفنانبمناسبة يوم ميلاده، والذي وافق أمس السبت 17 مايو؛ حيث نشرتمجموعة صور جمعتهما معاً، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشرت يسرا من خلال حسابها على "إنستغرام"، عدداً من الصور التي جمعتها بزميلها وصديقها النجم، ووجهت له رسالة بمناسبة يوم ميلاده؛ حيث قالت: "كل سنة وإنت طيب يا زعيم قلبي. كل سنة وإنت منوّر الدنيا بوجودك، وبضحكتك اللي ما بتتكررش، وبحُب الناس ليك اللي مالهوش حدود".وأكملت: "اشتغلت معاك كتير، وعشت معاك أكتر. ضحكنا، بكينا، حلمنا، وكبرنا سوا في كلّ مشهد وكلّ لحظة. ربنا يديك الصحة وراحة البال، وتفضل دايماً الزعيم اللي بنحبه وبنفتخر بيه. بنحبك أوي".

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هذا ما قالته يسرا عن عادل إمام!

يسرا: عادل إمام ليس فقط أستاذ فن ولكنه أب عظيم وصديق مهم وكبير

كانت النجمةقد تحدثت في وقت سابق عن علاقة الصداقة والتعاون الفني الذي يربطها بالفنان عادل إمام؛ حيث تُعَد من أبرز الفنانات اللواتي قدّمن معه العديد من الأفلام السينمائية. مؤكدة أن كلّ أزمة مرت بها في حياتها، كان يقف فيها بجانبها.وخلال لقائها في "بودكاست Big Time"، من تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، سردت الفنانةأحد المواقف التي جمعتها بالفنانووقوفه بجانبها؛ حيث قالت، إنها في وقتٍ ما، كانت لا تمتلك نقوداً، كانت تعمل ولكن حينها كانت الأجور قليلة، وكانت تمتلك حينها سيارة وقررت أن تبيعها.وأضافت أنحينما علم بالأمر فذهب إليها وسألها عن سبب بيعها لسيارتها؛ فقالت له إنها لا تمتلك نقوداً، وحينها قال لها اطلبي ما تريدين. مؤكدة أن هذا أحد المواقف. كما سردت أنها في إحدى المرات كانت مريضة بشكلٍ كبير، وكانت حالتها الصحية صعبة للغاية، وحينها حدّثها عادل إمام بأنه دوماً يعرف عنها كلّ شيء.كما أكدت يسرا أن علاقتها معليست فنية فقط؛ فالجميع يعلم أنها قدّمت معه أفلاماً كثيرة ونجحا معاً، وهو بمنزلة أستاذها. وقالت، إنه يحب أصدقاءه بشكلٍ كبير، وهو مخلص لهم ووفي معهم، مثل سعيد صالح وكيف كان يتعامل معه؛ فهو صديق عمره.فيما قالت الفنانةإنها في فترةٍ ما تعرّضت لحادث كبير، وأنها تتذكر بتلك الفترة أنكان يُقدّم مسرحية من إخراج شريف عرفة، الذي أخبره بتعرُّضها لحادث؛ فاختتم العرض وذهب هو بصحبة المخرج شريف عرفة والفنان الراحل عزت أبوعوف وعدد من الفنانين إليها.وأكدت أن عادل إمام ليس فقط أستاذ فن، ولكنه أب عظيم وصديق مهم وكبير وعظيم، ولا يترك أصدقاءه، ويستطيع تقييم الأشخاص بشكلٍ كبير، ويعرف الجيد منهم. مؤكدة أن تجرِبتها معه تسعدها بشكل كبير، وفنه لن يتكرر.ومن المعروف أن الفنانةوالفنانقدّما ثُنائياً سينمائياً استمر للعديد من السنوات، وقدّما من خلاله العديد من الأفلام السينمائية الناجحة التي تُعَد من أهم الأفلام بتاريخ السينما المصرية والعربية.يمكنكِ قراءة عادل إمام في عيون نجوم الفن: إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجياللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»