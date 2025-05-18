زعيم قلبي.. هكذا هنّأت يسرا عادل إمام بيوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - حرَصت النجمة يسرا على توجيه رسالة تهنئة ومحبة لزميلها وصديقها الفنان عادل إمام، بمناسبة يوم ميلاده، والذي وافق أمس السبت 17 مايو؛ حيث نشرت يسرا مجموعة صور جمعتهما معاً، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وأكملت يسرا: "اشتغلت معاك كتير، وعشت معاك أكتر. ضحكنا، بكينا، حلمنا، وكبرنا سوا في كلّ مشهد وكلّ لحظة. ربنا يديك الصحة وراحة البال، وتفضل دايماً الزعيم اللي بنحبه وبنفتخر بيه. بنحبك أوي".
وخلال لقائها في "بودكاست Big Time"، من تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، سردت الفنانة يسرا أحد المواقف التي جمعتها بالفنان عادل إمام ووقوفه بجانبها؛ حيث قالت، إنها في وقتٍ ما، كانت لا تمتلك نقوداً، كانت تعمل ولكن حينها كانت الأجور قليلة، وكانت تمتلك حينها سيارة وقررت أن تبيعها.
وأضافت أن عادل إمام حينما علم بالأمر فذهب إليها وسألها عن سبب بيعها لسيارتها؛ فقالت له إنها لا تمتلك نقوداً، وحينها قال لها اطلبي ما تريدين. مؤكدة أن هذا أحد المواقف. كما سردت أنها في إحدى المرات كانت مريضة بشكلٍ كبير، وكانت حالتها الصحية صعبة للغاية، وحينها حدّثها عادل إمام بأنه دوماً يعرف عنها كلّ شيء.
كما أكدت يسرا أن علاقتها مع عادل إمام ليست فنية فقط؛ فالجميع يعلم أنها قدّمت معه أفلاماً كثيرة ونجحا معاً، وهو بمنزلة أستاذها. وقالت، إنه يحب أصدقاءه بشكلٍ كبير، وهو مخلص لهم ووفي معهم، مثل سعيد صالح وكيف كان يتعامل معه؛ فهو صديق عمره.
وأكدت أن عادل إمام ليس فقط أستاذ فن، ولكنه أب عظيم وصديق مهم وكبير وعظيم، ولا يترك أصدقاءه، ويستطيع تقييم الأشخاص بشكلٍ كبير، ويعرف الجيد منهم. مؤكدة أن تجرِبتها معه تسعدها بشكل كبير، وفنه لن يتكرر.
ومن المعروف أن الفنانة يسرا والفنان عادل إمام قدّما ثُنائياً سينمائياً استمر للعديد من السنوات، وقدّما من خلاله العديد من الأفلام السينمائية الناجحة التي تُعَد من أهم الأفلام بتاريخ السينما المصرية والعربية.
يمكنكِ قراءة عادل إمام في عيون نجوم الفن: إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجيال
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يسرا تهنّئ عادل إمام: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم قلبي"نشرت يسرا من خلال حسابها على "إنستغرام"، عدداً من الصور التي جمعتها بزميلها وصديقها النجم عادل إمام، ووجهت له رسالة بمناسبة يوم ميلاده؛ حيث قالت: "كل سنة وإنت طيب يا زعيم قلبي. كل سنة وإنت منوّر الدنيا بوجودك، وبضحكتك اللي ما بتتكررش، وبحُب الناس ليك اللي مالهوش حدود".
وأكملت يسرا: "اشتغلت معاك كتير، وعشت معاك أكتر. ضحكنا، بكينا، حلمنا، وكبرنا سوا في كلّ مشهد وكلّ لحظة. ربنا يديك الصحة وراحة البال، وتفضل دايماً الزعيم اللي بنحبه وبنفتخر بيه. بنحبك أوي".
https://www.instagram.com/p/DJw9VRxNyfs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJw9VRxNyfs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJw9VRxNyfs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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هذا ما قالته يسرا عن عادل إمام!كانت النجمة يُسرا قد تحدثت في وقت سابق عن علاقة الصداقة والتعاون الفني الذي يربطها بالفنان عادل إمام؛ حيث تُعَد من أبرز الفنانات اللواتي قدّمن معه العديد من الأفلام السينمائية. مؤكدة أن كلّ أزمة مرت بها في حياتها، كان يقف فيها بجانبها.
وخلال لقائها في "بودكاست Big Time"، من تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، سردت الفنانة يسرا أحد المواقف التي جمعتها بالفنان عادل إمام ووقوفه بجانبها؛ حيث قالت، إنها في وقتٍ ما، كانت لا تمتلك نقوداً، كانت تعمل ولكن حينها كانت الأجور قليلة، وكانت تمتلك حينها سيارة وقررت أن تبيعها.
وأضافت أن عادل إمام حينما علم بالأمر فذهب إليها وسألها عن سبب بيعها لسيارتها؛ فقالت له إنها لا تمتلك نقوداً، وحينها قال لها اطلبي ما تريدين. مؤكدة أن هذا أحد المواقف. كما سردت أنها في إحدى المرات كانت مريضة بشكلٍ كبير، وكانت حالتها الصحية صعبة للغاية، وحينها حدّثها عادل إمام بأنه دوماً يعرف عنها كلّ شيء.
كما أكدت يسرا أن علاقتها مع عادل إمام ليست فنية فقط؛ فالجميع يعلم أنها قدّمت معه أفلاماً كثيرة ونجحا معاً، وهو بمنزلة أستاذها. وقالت، إنه يحب أصدقاءه بشكلٍ كبير، وهو مخلص لهم ووفي معهم، مثل سعيد صالح وكيف كان يتعامل معه؛ فهو صديق عمره.
يسرا: عادل إمام ليس فقط أستاذ فن ولكنه أب عظيم وصديق مهم وكبيرفيما قالت الفنانة يسرا، إنها في فترةٍ ما تعرّضت لحادث كبير، وأنها تتذكر بتلك الفترة أن عادل إمام كان يُقدّم مسرحية من إخراج شريف عرفة، الذي أخبره بتعرُّضها لحادث؛ فاختتم العرض وذهب هو بصحبة المخرج شريف عرفة والفنان الراحل عزت أبوعوف وعدد من الفنانين إليها.
وأكدت أن عادل إمام ليس فقط أستاذ فن، ولكنه أب عظيم وصديق مهم وكبير وعظيم، ولا يترك أصدقاءه، ويستطيع تقييم الأشخاص بشكلٍ كبير، ويعرف الجيد منهم. مؤكدة أن تجرِبتها معه تسعدها بشكل كبير، وفنه لن يتكرر.
ومن المعروف أن الفنانة يسرا والفنان عادل إمام قدّما ثُنائياً سينمائياً استمر للعديد من السنوات، وقدّما من خلاله العديد من الأفلام السينمائية الناجحة التي تُعَد من أهم الأفلام بتاريخ السينما المصرية والعربية.
يمكنكِ قراءة عادل إمام في عيون نجوم الفن: إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجيال
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»