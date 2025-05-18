نيكول كيدمان خطفت الأنظار في جلسة قبل تكريمها بمهرجان كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - خطفت النجمة العالمية نيكول كيدمان الأنظار، وذلك خلال حضورها مؤتمراً صحفياً على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ78، نظّمته شركة "كيرينغ" بمدينة كان الفرنسية؛ استعداداً لحفل العشاء الذي يُقام مساء اليوم. وتكرّم خلاله كيدمان بجائزة "المرأة في الحركة"، بحضور صنّاع الأفلام والمواهب وأعضاء لجنة التحكيم والمديرين التنفيذيين.

مؤتمر صحفي لنيكول كيدمان في كان 2025

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ارتدت نيكول كيدمان أثناء حضورها المؤتمر الصحفي، للحديث عن التكريم وعن مسيرتها الفنية، سترة سوداء بتصميم كورسيه، مع بنطلون جينز فضفاض، واعتمدت مكياجاً بسيطاً.

وخلال المؤتمر، تحدثت كيدمان عن تجرِبتها الفريدة في الإخراج؛ حيث نذرت نفسها عام 2017 للعمل مع مخرجة كل 18 شهراً. وقد عملت حتى الآن مع 27 منهن خلال 8 سنوات.

وقالت: "جلست فترة طويلة أفكر في الأمر وفي إمكانية حدوثه؛ حتى توصلت إلى أن هدفي هو دعم النساء في هذه الصناعة، وأن نُخاطر، ونُرشد وندعم ونُساعد، ونحميهن حقاً. لأن جزءاً من هدفي هو حماية النساء وإحاطتهن بالدعم ليُقدّمن أفضل ما لديهن. وفي الوقت نفسه، نمنحهن الفرصة التي يشعرن فيها بأن هذه ليست فرصتهن الوحيدة".

يُذكر أنه تم إطلاق برنامج "المرأة في الحركة" عام 2015؛ لتسليط الضوء على الإبداع والمساهمة التي قدّمتها المرأة، سواء على الشاشة أو خارجها، في عالم الثقافة والفنون.

وستكون كيدمان الفنانة العاشرة التي تحصل على الجائزة بعد: دونا لانجلي، جين فوندا، جينا ديفيس، سوزان ساراندون، إيزابيل هوبير، باتي جينكينز، جونج لي، سلمى حايك بينولت، فيولا ديفيس، وميشيل يوه. وتُمنح هذه الجائزة بالشراكة بين شركة "كيرينغ" ومهرجان كان السينمائي.

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نيكول كيدمان قبل حصولها على جائزة المرأة في الحركة

نيكول كيدمان، التي حضرت مهرجان كان آخر مرة في عام 2017 لتسلُّم جائزة الذكرى السبعين، علّقت أمس على تكريمها؛ قائلة: "إنه لشرف حقيقي أن أتلقى هذه الجائزة من فرانسوا، وتييري، وإيريس، أصدقائي في مجموعة كيرينغ المنظمة، وكذلك مهرجان كان السينمائي".

وأضافت: "فخورة بالانضمام إلى هذه القائمة من النساء الاستثنائيات اللواتي حصلن على هذا التكريم قبلي- الفنانات ورائدات الأعمال اللواتي أُعجب بهن بشدة". مشيرة إلى أن مهرجان كان السينمائي كان جزءاً من حياتها لأكثر من 30 عاماً.

وتابعت: "أنا سعيدة بإضافة هذا التقدير المذهل إلى العديد من الذكريات التي صنعتها هنا".



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