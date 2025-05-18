كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بلوك مختلف.. هكذا ظهر!

كاظم الساهر يظهر بهذا اللوك في بروفات حفلاته!

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آخر نشاطات كاظم الساهر الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - يحيي المطرب العراقيحفلاً غنائياً، على مدار يومين، مساء أمس السبت واليوم الأحد، على مسرح الأوبرا بدبي. ومن المقرر أن يُطرب جمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي تلقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور.وقد فاجأجمهوره ومتابعيه بلوك مختلف، ظهَر به خلال البروفات أثناء استعداده لهذه الحفلات.شارك الفنان العراقي كاظم الساهر، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور أثناء البروفات والتحضيرات لحفلاته المقامة على مدار يومين أمس واليوم، بدار الأوبرا بدبي، وذلك بسبب الإقبال الكبير من جمهور ومحبي "القيصر" على حفله.وظهربلوك مختلف؛ بشعر رمادي طويل نسبياً، وعلّق كاظم على الصور قائلاً: "أتمرّن اليوم استعداداً للغد. قلبي معكم، ومتشوّق ألتقيكم على المسرح!".وقد أحياأولى حفلاته في دار الأوبرا بدبي مساء السبت 17 مايو، حيث أطرب الجمهور بمجموعة من أجمل أغانيه الرومانسية الشهيرة، ومنها: "قولي أحبك، هل عندك شك، يا مستبدة"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير. وقد وقف الجميع لحظة صعود "القيصر" إلى خشبة المسرح؛ تقديراً له ولفنّه، ومن المقرر أن يقام حفله الثاني اليوم على المسرح ذاته.يمكنكم قراءة: كاظم الساهر: علاقتي بالمصريين غريبة عجيبة وأحضروا لي أكل وقت الحصاروفي سياقٍ آخر، كان آخر أعمالالغنائية ألبوماً يحمل عنوان "مع الحب"، وضمّ 13 أغنية متنوعة، جميعها من ألحانه، وقد شكّل هذا الألبوم عودة قوية للساهر إلى الساحة الفنية بعد غيابٍ دام أكثر من 8 أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».