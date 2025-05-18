أحدثهم أمينة خليل.. نجوم طاردتهم شائعات الارتباط

أمينة خليل تعلّق على أنباء استعدادها للزفاف: هسعدكم الصبر بس

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ارتباط دينا الشربيني ما بين الإشاعة والحقيقة!

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السبب وراء انتشار الإشاعة!

هذه حقيقة ارتباط أحمد العوضي بنجمات فهد البطل!

هذا رد ميرنا نور الدين على ارتباطها بأحمد العوضي!

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يارا السكري: الإشاعة من تأليف الجمهور

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ما هو السبب وراء انتشار شائعة ارتباط العوضي؟

أحمد حاتم وهنا الزاهد هل هي قصة حب أم مجرد صداقة!

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ما حقيقة ارتباط أحمد حاتم وهنا الزاهد!

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هنا الزاهد: أحمد حاتم صديقي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - تصدّرت الفنانةخلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تردد شائعات ارتباطها بالمصور أحمد زعتر، وذلك بعد ظهورهما معاً والتقاطه لها عدداً من الصور، وذلك خلال حضورهما فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي 2025.وقد سبق، عددٌ من النجوم الذين طاردتهم شائعات الارتباط، وسوف نستعرضهم خلال هذا الموضوع.ردت النجمة أمينة خليل على شائعات ارتباطها بالمصور أحمد زعتر، من خلال لقائها مع موقع "سينماتك"؛ حيث قالت: "أنا دائماً حريصة جداً على أن أجعل حياتي الشخصية خاصة جداً، وأنا اخترت أبقى ممثلة ورحت للشهرة بنفسي، ولكنّ هناك أشخاصاً آخرين لم يختاروا ذلك، ولا يصح أن يدفعوا ثمن اختيارهم إن أنا في حياتهم، ودائماً أحب إعطاءهم احترامهم، ولا أحب أن أتحدث عن هذه الأمور في التلفزيون".وأضافت: "طبيعي إن الناس تكون مهتمة وعندها فضول تعرف الحاجات دي، وأنا لما أحب أتكلم أكيد هبقى عايزة أشارك كل الميديا، ولما أحس إني عايزة أتكلم هسعدكم وأفرحكم معايا، الصبر بس".وكانت الفنانة دينا الشربيني قد تصدّرت ترند مواقع التواصل هي أيضاً، وخاصة بعد دفاع النجمةعنها، بسب الشائعات المتكررة التي تطالها بشأن ارتباط الأولى، وذلك خلال لقائها في بودكاست "عالهادي فالكلام" مع الإعلامية سالي عبدالسلام.حيث أوضحت ميمي جمال أنها التقت بـ"دينا الشربيني" خلال تصوير مسلسل "كامل العدد"، وسألتها عن حقيقة ما يُتداول. لتؤكد الشربيني أنها تشعر بالظلم جرّاء هذه الشائعات؛ مشيرة إلى أن البعض يربط بينها وبين أيّ شخص تظهر معه في مناسبة أو لقاء، وهو أمرٌ لا أساس له من الصحة.وأضافت، أن غياب الزواج عن حياةقد يدفع البعض إلى تفسير أيّ ظهور لها بشكل خاطئ. وتطرّقت إلى شائعة ارتباط دينا بالفنان كريم محمود عبدالعزيز؛ مستنكرة الأمر؛ خاصةً أن كريم متزوج ولديه ثلاث بنات. وأشارت إلى أن كريم مَر بتجرِبة مؤلمة في طفولته عندما تزوج والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز على والدته، وهو ما جعله حريصاً على عدم تكرار التجرِبة ذاتها مع أسرته.وكان السبب وراء انتشار هذه الإشاعة، هو قيامفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة، بحذف جميع صورها والبوسترات المتعلقة بآخر أعمالها، تحديداً فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع كريم محمود عبد العزيز، ومسلسل "كامل العدد 3" مع شريف سلامة؛ مما أثار حيرة جمهورها ومتابعيها وتساؤلاتهم.وقد ذهب البعض لتكهن سبب قيامها بذلك، بسبب ارتباط اسمها في الآونة الأخيرة ببطلي هذه الأعمال، فيما رأى البعض أن هناك خلافاً وقع بينها وبين صناع هذين العملين؛ مما دفعها لذلك، ولم تخرج دينا الشربيني لتبرر هذا التصرف حتى الآن.اطلعي على دينا الشربيني موهبة استثنائية جعلتها تتربع على عرش النجومية على مدار 15 عاماًبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "فهد البطل" وتصدُّره قائمة أعلى القوائم والمشاهدات، ترددت العديد من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية جمعت بطل العمل الفنان أحمد العوضي، بنجمات المسلسل، ومنهن: ميرنا نور الدين، يارا السكري، بالإضافة إلى المطربة رحمة محسن، والتي قدّمت أغاني المسلسل.وجاء رد النجمة ميرنا نور الدين من خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "عرب وود"، عن حقيقة ارتباطها بالفنان: "لأ مفيش حاجة حقيقية في الأمر، وأكيد أيّ شيء زيادة عن اللزوم بيبقى مصدر للإزعاج، ولكن أنا خلاص مش برُد".وفي نفس السياق، ردت الفنانة الشابةعلى هذه الإشاعة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس؛ حيث قالت يارا: "الجمهور شعر بهذا الإحساس لأني وجه جديد، وأنا لم تجمعني به في المسلسل أيّة مشاهد رومانسية".وأكملت: "إحنا في المسلسل كنا في علاقة مجبورين على بعض؛ فالناس كانت تأخذ هذه المشاهد وتقوم بتركيبها على أغاني رومانسية، بس الجمهور كانوا حابين يشوفوا الاتنين دول مع بعض، من هنا طلعت الإشاعة إني العروسة الجديدة".وتابعت يارا السكري: "والإشاعة دي طلعت على معظم البنات اللي شاركوا بالمسلسل، منهم المطربة رحمة محسن اللي قدّمت أغاني المسلسل، العوضي كان في دور البطل، بس الجمهور حب الفيلم بزيادة وكتب له نهاية رومانسية من خياله".واختتمت حديثها: "كمان إن علاقتي بالعوضي كانت محدودة جداً، وكلها في الكواليس وبس، واللي اتقال كتير علشان أنا وجه جديد والجمهور كان حابب العلاقة دي، بس الحقيقة إن كل حاجة كانت على الشاشة وبس".كان السبب وراء انتشار شائعات ارتباط الفنانبإحدى بطلات مسلسله "فهد البطل"، هو أنه بعد حلوله كأول ضحية في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، وخلال الحلقة سخر الفنان رامز جلال من الفنانخلال تقديمه له بالحلقة؛ قائلاً إنه تزوج من فنانة شهيرة ليضمن النجاح.وبنهاية الحلقة سأله عن مشاعر حبه تجاه الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ ليرفض الفنان أحمد العوضي الإجابة، كما أوضح خلال الحلقة أنه ينوي الزواج عقب انتهاء شهر رمضان.كما تحدث الفنانعن علاقته بالنجمةمؤكداً أنهما تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ زمن، كما أنهما تجمعهما كيمياء في العمل؛ مما جعلهما تعاونا سوياً في أكثر من عمل ناجح منذ بدايتهما في فيلم قصة حب عام 2019.وقال خلال حلوله ضيفاً في برنامج "عندي سؤال"، المذاع على قناة "المشهد" مع الإعلامي اللبناني محمد قيس؛ حيث قال حاتم: "أنا وهنا ممكن نشتغل مع بعض في أيّ وقت، وعلاقتنا بالشغل غير مرتبطة بأيّ وقت، هي مرتبطة بعمل مناسب سواء كان رومانسي أو كوميدي".وأضاف: "أنا وهنا ثنائية حلوة وأعتقد الجمهور حبها، ومتوقع في أيّ وقت نجتمع إذا وُجد العمل. وفيلم "قصة حب" كان أول حاجة تجمعنا، وعملنا فيلم "الغسالة"، ومسلسل "أنا وهي" كان ناجح جداً، إحنا أصحاب أوي".وأكمل: "أنا كنت عايزها كضيفة شرف في فيلم "العاشق"، حضرت وعملت مشهد، وأنا كمان عملت معها ضيف شرف في أكثر من عمل". مؤكداً على وجود صداقات في الوسط الفني؛ قائلاً: "كثيراً تلاقي ناس بتجامل بعض في أعمال كثيرة جداً بشكل كبير من أكبر الأسماء لأصغرها".كما تحدّث عن ظهوره ضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++"، والذي عُرض خلال دراما شهر رمضان 2025؛ حيث قال: "كنت محظوظ بتواجدي معهم وظهرت بدور دكتور".وكان الفنانقد علّق على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عن ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد؛ مؤكداً أن العلاقة بينهما هي صداقة فقط. مؤكداً أن أيّ أحد حينما يراه بصحبة الفنانةسيعلم أنه لا يوجد شيء حقيقي مما يقال. مؤكداً أنه لو هناك أيّ شيء، الجميع سيعلمه، وأن ما بينهما علاقة صداقة ويحبان أن يعملا سوياً، وذلك خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم".كما أجاب الفنانخلال اللقاء عن تساؤل حول أيٍّ من الأعمال الفنية رفض المشاركة بها وعقب عرضها ندم على قراره. ليؤكد أن ذلك لم يحدث، وأنه بالطبع يرفض بعض الأعمال، إلا أنه لم يشعر بالندم قط.من جانبها، أكدتمن خلال حلولها ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"، أنبالنسبة لها صديق فقط، وتحب الأعمال الفنية التي جمعتهما؛ خاصةً وأنها الأفضل في مشوارها الفني. منوّهة أن أخبار ارتباطها به غير حقيقية. واستطردت قائلة: "أحمد حاتم صديقي وبحب جداً الشغل معاه".وأكملت قائلة: "من أحلى الحاجات اللي عملتها كان معاه في فيلم "قصة حب"، والناس حبته جداً علشان فيه بينا طاقة حلوة، أحمد صديقي وزميلي وبجد بعشق الشغل معه، وبحبه جداً على المستوى الشخصي".يمكنكم قراءة بعد شائعات ارتباطهما.. أعمال جمعت أحمد حاتم وهنا الزاهدلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».