نجمات مهرجان كان يتخلين عن ذيل الفستان.. وإهدائه للجمهور تذكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - قبل انطلاق مهرجان كان السينمائي بساعات، أصدر المنظمون بياناً لأول مرة في تاريخ المهرجان بمنع الإطلالات المكشوفة والجريئة من النجمات على السجادة الحمراء، هذا بالإضافة لمنع دخول الفساتين ذات الذيل الطويل الذي يربك حركة السير على السجادة الحمراء.

ولكن تم رصد بعض الحالات المخالفة لما نص عليه القائمون على المهرجان وكسرت بعض النجمات القاعدة الأولى من نوعها بشأن الملابس، وهذا ما تجاوز عنه المهرجان حتى اليوم، إذ منع المنظمون إحدى النجمات التي خالفت القاعدة.

نجمات الرد كاربت يتخلصن من ذيل الفستان

في اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي الذي انطلق يوم 13 مايو على ان تستمر فعالياته حتى يوم 24 مايو الجاري، تم منع أول حالتين من الدخول إلى السجادة الحمراء بسبب فستانهما الضخم، فكان التعامل بذكاء وحكمة مع الموقف حيث قامتا بالتضحية بجزء من extension الفستان حتى تتمكنان من الدخول للسجادة الحمراء.

ويأتي ذلك اثناء حضورها السجادة الحمراء لفيلم The Phoenician Scheme، الذي يقوم ببطولته ميا ثريبلتون، بينيسيو ديل تورو، شارلوت غينسبورغ، سكارليت جوهانسون، بيل موراي، توم هانكس، مايكل سيرا، بينيديكت كومبرباتش، ورايان كرانستون، وويليم دافو. وشارك ويس أندروس في تأليف الفيلم وقام بإخراجه.

وقد وصل فريق عمل الفيلم للسجادة الحمراء بواسطة حافلة نقلتهم جميعاً فيهم بمن ويس أندرسون. ومن ضيوف السجادة الحمراء جوليان مور، كلوي ليكاريو، ماري ليست، هالي بيري، لوران لافيت، ماغي بوغصن، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، جيفري رايت، والمزيد من النجوم.

مهرجان كان يتخذ إجراءات صارمة ضد الإطلالات الجريئة

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بعد أن شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي إطلالت غير محتشمة في دوراته السابقة، قرر القائمون على نسخة هذا العام من المهرجان تطبيق قواعد جديدة للإطلالات، تحت شعار "من أجل اللياقة"، عندما يفتتح فيلم Leave One Day للمخرجة الفرنسية أميلي بونين الاحتفالات هذا الأسبوع، حيث أصبح المهرجان منصة لما يرتديه النجوم أكثر من كونه منصة ترويجية للأفلام.

ووفقاً لموقع Daily Mail، عن هذه الخطوة يقول منظمو المهرجان أن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة لقمع اتجاه الفساتين العارية التي اعتبروها استفزازية حيث تكشف أكثر مما تستر، وجاء في وثيقة مهرجان كان: "لأسباب تتعلق باللياقة، يُحظر التعري على السجادة الحمراء، وكذلك في أي منطقة أخرى من المهرجان"، وأضاف: "ستكون فرق الاستقبال في المهرجان ملزمة بمنع دخول السجادة الحمراء لأي شخص لا يحترم هذه القواعد. وتتضمن السياسة الجديدة أيضًا سلسلة من الخطوط العريضة حول السلوك العام المتوقع - بالإضافة إلى قواعد الملابس الأكثر تحفظًا بشكلٍ عام".

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