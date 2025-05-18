ماغي بو غصن تخطف الأنظار في العرض الخاص لـ The Phoenician Scheme

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - خطفت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن الأنظار خلال ظهورها على "ريد كاربت" العرض الخاص لفيلم The Phoenician Scheme، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية، التي انطلقت في 13 مايو وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

تألقت ماغي بو غصن خلال الحفل بفستان مميز خطف الأنظار، فظهرت وهي ترتدي فستاناً أزرق ملكياً أنيقاً؛ تناسب مع قوامها والظهور على الريد كاربت في مهرجان عالمي مثل كان، وتعاملت مع الحضور الإعلامي بطريقة لائقة كعادتها، وحرصت على التقاط صور تذكارية لتوثيق هذا الحدث.

فيلم "The Phoenician Scheme"

يعتبر المخرج ويس أندرسون Wes Anderson من أبرز المخرجين المنتظرين في فعاليات هذه الدورة من مهرجان كان السينمائي، وذلك بسبب مشاركته من خلال فيلمه الجديد "The Phoenician Scheme"، الذي يقوم ببطولته بينيشيو ديل تورو، وتوم هانكس، وسكارليت جوهانسون.



وتدور قصة الفيلم في إطار درامي أكشن كوميدي، حول شخصية زازا كوردا، قطب الأعمال الأوروبي الذي يعتزم توريث ممتلكاته الفاخرة لابنته الوحيدة، لكن الثنائي يقرران اتخاذ خطوة تسيطر عليها المخاطر، حيث يتنقلان حول العالم، ويصادفان مجموعة من الشخصيات، من بينهم مايكل سيرا، وتوم هانكس، وسكارليت جوهانسون، وبينديكت كومبرباتش. والفيلم من بطولة ميا ثريبلتون، وبينيسيو ديل تورو.

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كاميرا الخليج 365 تتجول داخل أروقة المهرجان

وتلقي "الخليج 365" الضوء على أبرز ما جاء من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في تغطية للعديد من الأحداث السينمائية التي تتعلق بمستقبل السينما ‏وتلقي الضوء على صناع السينما العرب، بالإضافة إلى ظهور المزيد من النجوم والنجمات العالميين على ‏السجادة الحمراء للمهرجان والعروض الخاصة للأفلام العالمية.

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