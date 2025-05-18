نانسي عجرم تشارك جمهورها صوراً ولقطات من احتفالها بيوم ميلادها

هكذا عبّرت نانسي عجرم عن سعادتها بالاحتفال بيوم ميلادها!

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بالتزامن مع ميلادها: نانسي عجرم تطرح "ورانا إيه"

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نانسي عجرم في مهرجان موازين في يونيو المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - بمجموعة من الصور والفيديوهات، وثّقت الفنانة اللبنانيةلحظات احتفالها بيوم ميلادها، والتي ضمت أكثر من احتفال أُقيم لها من قِبل عائلتها وأصدقائها وفريق عملها. وعلّقت نانسي على الصور والفيديوهات قائلة: "أكثر من مجرد عيد ميلاد".عبّرت نانسي عجرم عن فرحتها وسعادتها بعد احتفال كلّ المحيطين بها بمناسبة يوم ميلادها، ووثّقت هذه اللحظات السعيدة عن طريق نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من هذه الاحتفالات بحسابها على "إنستغرام". وقد علّقت عليها نانسي قائلة: "هذا العام، احتفلت بأكثر من مجرد عيد ميلاد".وأكملت نانسي: "في نفس اليوم لطرح "ورانا إيه". كنتُ محاطةً بعائلتي وأصدقائي وفريقي الرائع، وأنتم جميعاً الذين أظهرتم حباً كبيراً لي. أنتم تجعلون عالمي أكثر إشراقاً، وأنا ممتنة جداً لوجودكم في رحلتي".وبالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها، كانت النجمة اللبنانيةقد طرحت مؤخراً أغنية "ورانا إيه" باللهجة المصرية. من كلمات وألحان محمد يحيى. وتوزيع باسم رزق. واقترب عدد مشاهدات كليب الأغنية من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال يومين.على صعيد آخر، تستعد الفنانةيوم الأحد 22 يونيو المقبل لإحياء حفل في المغرب، ضمن مهرجان موازين على منصة ‏النهضة؛ حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنانة نانسي عجرم، أرفقها بالإعلان عن تفاصيل الحفل من خلال ‏تعليق، وصف من خلاله أن الحفل سيكون مفعماً بالحيوية، وجاء فيه: "من «أخاصمك آه» إلى «بدنا نولع الجو»، نانسي عجرم ترجع ‏لجمهورها في الرباط بحفل مفعم بالحيوية والرومانسية. الأحد 22 يونيو 2025، منصة النهضة تستقبل واحدة من أكبر نجمات الوطن ‏العربي! موعد لا يفوّت لمحبي الموسيقى العربية.يمكنكِ قراءة بعد شائعة طلاقهما: أول ظهور لنانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».