نانسي عجرم تشارك جمهورها صوراً ولقطات من احتفالها بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - بمجموعة من الصور والفيديوهات، وثّقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لحظات احتفالها بيوم ميلادها، والتي ضمت أكثر من احتفال أُقيم لها من قِبل عائلتها وأصدقائها وفريق عملها. وعلّقت نانسي على الصور والفيديوهات قائلة: "أكثر من مجرد عيد ميلاد".
وأكملت نانسي: "في نفس اليوم لطرح "ورانا إيه". كنتُ محاطةً بعائلتي وأصدقائي وفريقي الرائع، وأنتم جميعاً الذين أظهرتم حباً كبيراً لي. أنتم تجعلون عالمي أكثر إشراقاً، وأنا ممتنة جداً لوجودكم في رحلتي".
يمكنكِ قراءة بعد شائعة طلاقهما: أول ظهور لنانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
هكذا عبّرت نانسي عجرم عن سعادتها بالاحتفال بيوم ميلادها!عبّرت نانسي عجرم عن فرحتها وسعادتها بعد احتفال كلّ المحيطين بها بمناسبة يوم ميلادها، ووثّقت هذه اللحظات السعيدة عن طريق نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من هذه الاحتفالات بحسابها على "إنستغرام". وقد علّقت عليها نانسي قائلة: "هذا العام، احتفلت بأكثر من مجرد عيد ميلاد".
وأكملت نانسي: "في نفس اليوم لطرح "ورانا إيه". كنتُ محاطةً بعائلتي وأصدقائي وفريقي الرائع، وأنتم جميعاً الذين أظهرتم حباً كبيراً لي. أنتم تجعلون عالمي أكثر إشراقاً، وأنا ممتنة جداً لوجودكم في رحلتي".
https://www.instagram.com/p/DJ2SMggN9ym/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJ2SMggN9ym/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJ2SMggN9ym/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
بالتزامن مع ميلادها: نانسي عجرم تطرح "ورانا إيه"وبالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها، كانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد طرحت مؤخراً أغنية "ورانا إيه" باللهجة المصرية. من كلمات وألحان محمد يحيى. وتوزيع باسم رزق. واقترب عدد مشاهدات كليب الأغنية من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال يومين.
View this post on Instagram
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
نانسي عجرم في مهرجان موازين في يونيو المقبلعلى صعيد آخر، تستعد الفنانة نانسي عجرم يوم الأحد 22 يونيو المقبل لإحياء حفل في المغرب، ضمن مهرجان موازين على منصة النهضة؛ حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنانة نانسي عجرم، أرفقها بالإعلان عن تفاصيل الحفل من خلال تعليق، وصف من خلاله أن الحفل سيكون مفعماً بالحيوية، وجاء فيه: "من «أخاصمك آه» إلى «بدنا نولع الجو»، نانسي عجرم ترجع لجمهورها في الرباط بحفل مفعم بالحيوية والرومانسية. الأحد 22 يونيو 2025، منصة النهضة تستقبل واحدة من أكبر نجمات الوطن العربي! موعد لا يفوّت لمحبي الموسيقى العربية.
يمكنكِ قراءة بعد شائعة طلاقهما: أول ظهور لنانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».