جينيفر لورانس في كان 2025: إنجاب الأطفال طوّر موهبتي في التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - اجتمع صنّاع فيلم Die my love صباح اليوم في مؤتمر صحفي، وكانت على رأسهم بطلة الفيلم ومنتجته النجمة العالمية جينيفر لورانس، وذلك بعد عرضه العالمي الأول أمس بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، ضمن المسابقة الرسمية.

مؤتمر صحفي لفيلم Die my love بمهرجان كان 2025

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وحضر المؤتمر بجانب جينيفر لورانس، النجم العالمي روبرت باتينسون، والمخرجة لين رامزي، وكشفوا عن بعضٍ من كواليس الفيلم، والصعوبات التي واجهتهم.

وقالت لورانس إن الفيلم مثّل تحدياً كبيراً بالنسبة لها؛ لأنه يُمثل حالة نفسية معقدة، وهي اكتئاب ما بعد الولادة. وأشارت إلى أن التحدي الأصعب كان في عودتها للدراما بعد فترة طويلة من الأدوار الكوميدية.

وتحدثت لورانس من واقع خبرتها في الحياة وفي الفيلم أيضاً: "لا شيء يُضاهي فترة ما بعد الولادة. إنها فترة عزلة شديدة. القلق والعزلة الشديدان يُسببان اكتئاباً شديداً. تشعرين وكأنكِ كائنة فضائية".

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وتابعت لورانس- أم لطفلين: "إنجاب الأطفال يُغيّر كلّ شيء، يُغيّر حياتكِ بأكملها. إنه أمرٌ قاسٍ ومذهل في آن واحد. الإنجاب فتح لي العالم، لقد غيّر حياتي، بالطبع للأفضل، وطوّر إبداعي. وجعلني عاطفية أكثر، وقد أثّر هذا بالإيجاب على قدراتي التمثيلية، أنصح بشدة بإنجاب الأطفال إذا كنتِ ترغبين في أن تصبحي ممثلة".

وعن تجرِبة خوضها الفيلم وهي حامل: "كنتُ حاملاً في الشهر الخامس، عندما صوّرت الفيلم. كانت هرموناتي رائعة. كنتُ أشعر بشعور رائع. وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي مكّنتني من الانغماس في هذه المشاعر الجياشة".

بينما كشف روبرت باتينسون عن كواليس أداء مشهد رقص عفوي في الفيلم: "كان المشهد تحدياً كبيراً، لكن العمل مع جينيفر ولين جعل التجرِبة ممتعة".

بينما أكّدت المخرجة لين رامزي أن الفيلم يستند إلى رواية للكاتبة الأرجنتينية أريانا هارويتز، وأنها سعت من خلاله لاستكشاف "الحدود النفسية والجسدية للأمومة في سياق معاصر".

للمزيد Die My Love: دراما مشحونة بالمشاعر يشهد عرضه الأول بمهرجان كان السينمائي

جينيفر لورانس نجمة رد كاربت Die My Love

في اليوم الخامس لـ مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025، شهدت السجادة الحمراء بـ مهرجان كان السينمائي، وصول أبطال فيلم Die My Love أمام قصر المهرجانات؛ حيث التقطوا الصور التذكارية وسط تفاعل الجمهور المصطف بالخارج لمقابلة نجوم الفيلم.

وقد خطفت النجمة العالمية جينيفر لورانس الأنظار بإطلالتها البيضاء؛ لتنضم لباقي فريق الفيلم، وهم: روبرت باتينسون، جوستين سياروتشي، الممثلة والمغنية الأمريكية سيسي سبيسك، المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمصور السينمائي البريطاني لين رامسي، الممثل الأمريكي ليكيث ستانفيلد، المنتجة السينمائية والتليفزيونية البريطانية أندريا كالدروود، والمنتجة السينمائية الأمريكية مولي سميث. كلّ هؤلاء بالإضافة للمغني الفرنسي كريستين، ذا كوينز.

قصة فيلم Die My Love

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هو فيلم إثارة أمريكي صدر عام 2025، وهو مقتبس من رواية أريانا هارويتز التي تحمل الاسم نفسه، والتي صدرت عام 2017، وتتناول قصة الفيلم أماً جديدة تُصاب باكتئاب ما بعد الولادة وتُصاب بالذُهان، بينما تكافح جاهدةً لتقبُّل الواقع. ويندرج الفيلم تحت نوعية الكوميديا السوداء والرعب والتشويق.

الفيلم من بطولة وإنتاج جينيفر لورانس، روبرت باتينسون، نيك نولت. قام بكتابته أريانا هارويتز، لين رامزي، وإيندا والش. ومن إخراج لين رامسي.

صُوّر الفيلم في كالجاري، كندا، بين أغسطس وأكتوبر من العام الماضي، وسُرِّعت مراحل ما بعد الإنتاج على أمل الوصول إلى مهرجان كان. ثم أُضيف الفيلم متأخراً إلى قائمة الأفلام المتنافسة، وعُرض أمام لجنة المهرجان بعد المؤتمر الصحفي الرسمي في 10 أبريل.



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