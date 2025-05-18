برفقة ليلى علوي.. إلهام شاهين تكشف جانباً جديداً من إجازتها الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 10:23 مساءً - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن جانب جديد من إجازتها الصيفية التي تستمتع بها حالياً، وذلك برفقة صديقتها الفنانة ليلى علوي في مدينة "دهب" بمصر.

رحلة إلهام شاهين وليلى علوي

نشرت إلهام شاهين مجموعة صور خلال قضاء وقت ممتع على شاطئ البحر برفقة ليلى علوي، وذلك عبْر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام". وعبّرت عن سعادتها بهذه الرحلة، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "السياحة الصحراوية روعة في دهب، بساطة الحياة والجلوس على الأرض في الخيام. و أجمل طاقة إيجابية تسحب منا الطاقة السلبية. ونعيش أجواء ساحرة".

https://www.instagram.com/p/DJyvfa_op6E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJyvfa_op6E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJyvfa_op6E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تفاعل محبو إلهام شاهين مع منشوراتها وعبّروا عن إعجابهم برغبتها في الاستمتاع بالحياة؛ خاصة وأنها تواجدت خلال الأيام الماضية في لبنان، وقضت أوقاتاً خاصة برفقة صديقتها الفنانة ماجدة الرومي، وعاشتا مغامرة جمع الكرز من الشجر.

https://www.instagram.com/p/DJqmPHtoYkw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJqmPHtoYkw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJqmPHtoYkw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحدث أعمال إلهام شاهين

يُشار إلى أن إلهام شاهين تألّقت مؤخراً من خلال مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، والذي تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس". يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن؛ ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور. ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي. وإنتاج صادق الصباح.



قد يعجبكِ: منة فضالي تمازح إلهام شاهين وتوجه لها هذه الرسالة



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».