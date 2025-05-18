فن ومشاهير

فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها

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  • فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها 1/5
  • فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها 2/5
  • فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها 3/5
  • فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها 4/5
  • فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها 5/5

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة سارة أبي كنعان في أحدث إطلالة لها على الجمهور من خلال مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان اسود طويل وضيق من دون أكمام، مع شيفون شفاف عند منطفة البطن، ابرزت
من خلاله رشاقتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.


كما و شاركت سارة صورة لها مع زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، الذي كان يرتدي بدلة ذات تصميم عصري مميز، ليتفاعل معهم الجمهور من خلال التعليقات مشيدين بإطلالتهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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