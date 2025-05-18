- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة سارة أبي كنعان في أحدث إطلالة لها على الجمهور من خلال مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان اسود طويل وضيق من دون أكمام، مع شيفون شفاف عند منطفة البطن، ابرزت
من خلاله رشاقتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كما و شاركت سارة صورة لها مع زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، الذي كان يرتدي بدلة ذات تصميم عصري مميز، ليتفاعل معهم الجمهور من خلال التعليقات مشيدين بإطلالتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.