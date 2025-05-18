فستان سارة أبي كنعان الأسود يلفت أنظار متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة سارة أبي كنعان في أحدث إطلالة لها على الجمهور من خلال مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان اسود طويل وضيق من دون أكمام، مع شيفون شفاف عند منطفة البطن، ابرزت

من خلاله رشاقتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



كما و شاركت سارة صورة لها مع زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، الذي كان يرتدي بدلة ذات تصميم عصري مميز، ليتفاعل معهم الجمهور من خلال التعليقات مشيدين بإطلالتهم.

