كايلي جينر تستعرض رشاقتها بفستان قصير على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على متابعيها بمجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها على الشاطئ مرتديةً فستان باللون الأبيض قصير و ضيق من دون أكمام سترابليس و شفاف، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



نشرت وسائل إعلام عالمية صورة للنجمة العالمية كايلي جينر تُظهر مساعدتها لتيموثي شالاميه بإرتداء بدلته ، وذلك قبل إطلالتهما الأولى معا على السجادة الحمراء، وقد عبّر العديد من المتابعين عن اعجابهم بهذه الصورة.

