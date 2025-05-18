شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وليلى علوى ودينا فؤاد وكارولين عزمى فى العرض الخاص لفيلم المشروع X والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X" والمقام داخل دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة العمل، منهم: أمير كرارة، ليلى علوي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، المؤلفة إنجي علاء، الإعلامي طارق علام.

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لعرض فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، والمقام داخل دار الأوبرا المصرية، حيث حضر كل من درة وزوجها، نجلاء بدر، إنجي المقدم، أحمد غزى، حازم إيهاب وزوجته، أحمد زاهر وابنته ملك، المخرج رامي إمام، ماجد الكدواني، محمد عبد العزيز، آية سماحة وزوجها.

تدور أحداث فيلم المشروع X حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، حيث يتضمن الفيلم رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً فى الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبى" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفى الدراما تعاونا فى 3 مسلسلات هى مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.



دينا فؤاد



ليلى علوي